Haïti – Cinéma : Le documentaire «I Am Not Your Negro» primé au BFATAS

Source TB/ HaïtiLibre

Vendredi, le film « I Am Not Your Negro » (Je ne suis pas votre nègre) du cinéaste haïtien Raoul Peck a été primée dans la catégorie « documentaire » aux « British Academy Film Awards », organisée par la « British Academy of Film and Television Arts » (BFATAS)

Rappelons que « I Am Not Your Negro » est également en nomination au César dont la 43e cérémonie des remise des Césars se déroulera le 2 mars prochain, à Paris http://www.haitilibre.com/article-23470-haiti-culture-le-documentaire-i-am-not-your-negro-en-nomination-au-cesar.html

Ce documentaire de l’ancien ministre de la Culture d’Haïti (mars 1996 septembre 1997) est une méditation sur la représentation de l’identité afro-américaine, une invitation à remettre en question les fondements mêmes de ce que représente l’Amérique (Etats-Unis).

Sortit le 3 février 2017, primé à plusieurs reprises, notamment dans les festivals de Berlin (Allemagne), Toronto (Canada), Philadelphie et Chicago (États-Unis) met en scène trois icônes noires liées, brutalement disparues : Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King Jr. tous morts assassinés tiré de l’œuvre inachevée de l’auteur afro-américain James Baldwin, écrivain (1924-1987), qui documentait tant la vie que le meurtre de Martin Luther King Jr, de Medgar Evers qui fut…………………….……lire la suite sur haitilbre.com