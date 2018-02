Haïti – Littérature : Le Prix Nobel nigérien Wole Soyinka attendu en Haïti

Source SL/ HaïtiLibre

Lundi, à l’invitation de l’Association « Laboratorio Arts Contemporains » l’écrivain et militant nigérien Wole Soyinka (83 ans), le premier africain a avoir obtenu le Prix Nobel de littérature, accompagné de plusieurs personnalités sera en Haïti pour participer à la Saison II des « Rencontres d’ici et d’ailleurs. »

Mardi 20 février il sera reçu par le Président Jovenel Moïse.

Mercredi 21 à l’hôtel Montana il participera à la cérémonie officielle d’ouverture des « Rencontres d’ici et d’ailleurs » et le même jour il sera au vernissage de l’exposition « Wole Soyinka : Antiquities accross times and place » au Bureau National d’Ethnologie (BNE) avant de visiter le Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH).

Jeudi 22 il interviendra à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’UEH aux côté d’Alain Gilles, Jean-Marie Théodat et Alix René autour du thème « Impacts de la mobilité internationale sur la géopolitique des états : cas des pays en voie de développement. »

Vendredi il visitera le Parc de Martissant et le mémorial dédié aux victimes du séisme de janvier 2010.

Samedi 24 au matin il sera en vente signature à la librairie La Pléiade. Dans l’après-midi, au Cap-Haïtien il rencontrera les jeunes à l’auditorium du Collège Regina Asumpta (CRA) et il participera dans la soirée à un cocktail / diner à l’Institut Haïtien d’Observatoire des Politiques Publiques.

Rencontres d’Ici et d’Ailleurs Saison II :

Au cours de cette deuxième saison des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs, organisées par l’Association « Laboratorio Arts Contemporains » qui se déroule………………….………lire la suite sur haitilibre.com