Haïti – FLASH : Le marché public «Nan gerit» ravagé par un incendie

Source HL/ HaïtiLibre

La Direction de la Protection Civile (DPC) nous informe qu’un violent incendie a éclaté dimanche à la mi-journée dans le marché public « nan gerit » (Marché du Port) à proximité de la Douane de Port-au-Prince, non loin du Parlement Haïtien, marché très populaire et spécialisé dans la vente de tissus et de vêtements.

Les équipes de secours étaient sur place pour tenter de contrôler le violent incendie, tandis que plusieurs marchands cherchaient à sauver leurs marchandises au péril de leur vie…

En fin d’après-midi la DPC a annoncé que l’incident avaient été maitriser par………………..….lire la suite sur haitilibre.com