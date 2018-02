Haïti – Football : Série d’ouverture de la saison 2018 du CHFP

Source BF/ FHF/ HaïtiLibre

Samedi 17 février 2018, le match d’ouverture de la saison du Championnat Haïtien de Football Professionnel (CHFP) se déroulera au Cap-Haïtien au Parc Félix St Victor entre le champion de la série d’ouverture de la saison 2017, le Real Hope F.A. et le FC Petit-Goâve (FCPG).

Le FCPG sera privé de plusieurs joueurs dont Chadley Germain qui aurait trouvé un accord avec les dirigeants de l’OFC. De son côté l’équipe locale Real sera privée de son coach Sonche Pierre, révoqué pour manque de discipline.

7 autres rencontres auront lieu dimanche 18 février avec le déplacement des trois promus : Valencia, Cosmopolites et Arcahaie FC : contre respectivement le Tempête FC, le RFC et l’OFC aux Parcs Antoine Levelt, Miguel St Jean et Notre-Dame, tandis que le dernier champion national l’ASC mettra son titre en jeu en recevant l’AS Mirebalais.

Dans les autres matchs de dimanche, l’Arcahaie FC prendra son baptême de feu au Parc Notre-Dame où il sera attendu par le Ouanaminthe FC qui a fait une très bonne pré-saison. De leurs côtés, les « Cosmopolites » se rendront dans l’Artibonite pour défier……………………………….lire la suite sur haitilibre.com