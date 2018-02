Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Tirs contre des jeunes, 3 victimes :

Jeudi 15 février 2018, à Carrefour Desruisseaux (Miragoâne), des individus non identifiés ont fait feu sur une groupe d’enfant, tuant un garçon de 16 ans et blessant grièvement un autre jeune homme et une fillette de 6 ans, la fille de Amatas Jean-Philippe un militant politique engagé dans une lutte acharnée contre la corruption dans le dossier PetroCaribe. Amatas est un proche du Sénateur Nènèl Cassy (Lavalas) qui voit derrière cette agression des mains politiques cachées du Gouvernement…

Fausse signature de la Première Dame :

Vendredi plusieurs membres d’un réseau de criminels ont été arrêtés pour faux et usage de faux. Ces faussaires sont accusés d’avoir auraient imité la signature de la Première Dame d’Haïti Martine Moïse pour exiger de l’argent au Conseil National des Télécommunications (CONATEL).

VISA : Message de l’Ambassade de France :

« L’Ambassade de France à Port-au-Prince informe tout les demandeurs de Visa que le formulaire d’application pour les courtes et longues durées est disponible gratuitement au consulat ou soit peut être remplis directement sur Internet sur le site de l’Ambassade https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/ma-demande-en-ligne Elle averti les demandeurs de se méfier des sollicitations de personnes à l’extérieur de l’Ambassade et informe qu’elle n’a autorisé personne pour lui servir d’intermédiaire »

L’achat des 123 M$ d’équipements par Moïse bientôt sous enquête ? :

Le sénateur Jean Renel Sénatus intervenant sur une radio de la capital indique que comme pour PetroCaribe, il y aura une enquête sur l'achat de 490 équipements lourds, pour un montant de 123 millions de dollars fait par le Chef de l'État « qui décide tout seul », soulignant qu'il y a même pas un Camion anti-incendie dans