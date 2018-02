Haïti – Économie : Les Exportations dominicaines en Haïti en hausse de près de 7%

Source SL/ HaïtiLibre

Alvaro Sousa, Président de l’Association dominicaine des exportateurs (Adoexpo) a expliqué que malgré plusieurs obstacles comme des fermetures surprises et de courtes durées de certains marchés binationaux frontaliers et l’application des mesures de restrictions d’exportations par la route d’un certains nombre de produits dominicains, que décide de temps à autres Haïti, les exportations vers Haïti avaient augmenté de près de 7%, pour atteindre plus de 800 millions de dollars sur le marché formel, inversant une situation de baisse connue depuis le pic de 2014. Une hausse qui maintient Haïti dans le Groupe des 5 meilleurs partenaires d’exportation de la République Dominicaine.

Il a rappelé que le pic des exportations de 1,4 milliards de dollars en 2014 était dû essentiellement, à la demande de reconstruction, suite au séisme de 2010 et était ensuite redescendu en bas de 800 millions.

Sousa a expliqué que dans l’exportation formelle, Haïti exige une série de documents qui doivent être complétés mais sur le marché binational, avec des transactions inférieures à 3,000 dollars, le traitement est différent soulignant « La chancellerie avec les Affaires Étrangères d’Haïti est en pourparlers permanents car nous voulons………………………………….…lire la suite sur haitilibre.com