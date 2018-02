Haïti – Marché en Fer : Artistes, Groupes musicaux, personnalités et média au secours des victimes

Source IH/ iciHaïti

Suite au sinistre qui a ravagé le Marché en Fer de Port-au-Prince http://www.haitilibre.com/article-23556-haiti-flash-le-marche-en-fer-ravage-par-un-incendie.html , des artistes, des groupes musicaux, diverses personnalités actives de la société et des médias, ont immédiatement manifesté leur solidarité et se sont proposé d’apporter une aide financière aux victimes de ce drame. Il est à noter que cette initiative fraternelle est ouverte à tous et les fonds récoltés seront remis au Comité de gestion du marché pour les suites nécessaires.

Citons ceux qui participent et ont lancé cette initiative de générosité et de solidarité : 2 Mokrasi (Mazora), Arly Larivière, Atalou Microsystem, Big O Productions, Breakfast Entre Nous, Boukman Eksperyans, Chokarella, DC Construction et Design, Enposib, Fondation Rose et Blanc, Fondation Tonton Bicha, …………………………………..…lire la suite sur haitilibre.com