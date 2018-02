Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Tap-Tap contre autobus, 9 victimes :

La Direction de le Protection Civile nous informe d’un grave accident de la circulation est survenu mercredi matin sur la route d’Aquin Sud, à hauteur de Mauriceau. Un tap-tap s’est renversé après une violente collision avec un autobus. Le bilan est de 7 morts dont une femme. Deux blessés, dont un grave ont été transportés d’urgence à l’hôpital.

L’INFP pas prêt pour le XXIe siècle :

« Il est urgent que le Sénat se saisisse de la loi modernisant la formation technique et professionnelle déposée en 2014, votée en 2017 par les députés. L’Institut National de la Formation Professionnelle (INFP) conçu pour le 20ème siècle industriel, n’est pas prêt à ce siècle technologique », a déclaré l’ancien Ministre de l’Éducation Nationale Nesmy Manigat, Président du Comité Gouvernance & Éthique du « Global Partnership for Education » (GPE – Partenariat Mondial pour l’Education)

Marché de fer : La Ministre Lamur solidaire :

Mardi, Régine Lamur, la Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique a exprimé sa solidarité à tous les sinistrés de l’incendie du Marché en fer http://www.haitilibre.com/article-23556-haiti-flash-le-marche-en-fer-ravage-par-un-incendie.html et demandé aux marchandes de faire confiance au Président Jovenel Moïse et au Premier Ministre Lafontant qui ont déjà formé une Commission interministérielle chargée d’inventorier le nombre de commerçants victimes afin de leurs venir ……………………………..lire la suite sur haitilibre.com