Haïti – Politique : Haïti solidaire avec le Venezuela

Vendredi, Dans le cadre de sa tournée de la Dignité en Amérique latine et dans les Caraïbes pour apporter la vérité du Venezuela et défendre sa souveraineté, le Chancelier de la République bolivarienne Jorge Arreaza, s’est entretenu avec le Président Moïse, pour renforcer entre autres les liens de solidarité face aux attaques interventionnistes des États-Unis et de ses alliés contre les deux peuples et d’autres pays progressistes.

Suite à sa visite le Chancelier Arreaza a déclaré « Nous avons pu revoir nos plans conjoints bilatéraux, PetroCaribe, l'approvisionnement en pétrole, la compensation du programme PetroCaribe, l'importation par le Venezuela de produits d'Haïti et nos relations politiques intégralement » Il a également remercié la cordialité et la solidarité du peuple et du gouvernement haïtien avec le Venezuela « au moment où il est attaqué par l'extrême droite internationale et l'impérialisme américain […] » selon le Chancelier qui rappelle que « La première République de notre Amérique était Haïti et bien que le capitalisme l'ait changée, c'est le Venezuela, Petrocaribe, Alba-TCP qui serrent toujours la main de sa sœur la République d'Haïti […] »