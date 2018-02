Haïti – FLASH : Le Marché en Fer ravagé par un incendie

Source SL/ HaïtiLibre

Dans la nuit de lundi à mardi vers 2h00 du matin un violent incendie s’est déclaré à Port-au-Prince dans le Marché Hyppolite plus connu sous le nom de Marché en Fer, détruisant l’une des deux halles du Marché et causant des dommages considérables à la structure métallique qui sous l’intensité de la chaleur s’est partiellement effondrée. Le sous-équipement du service des incendies de Port-au-Prince, le manque d’eau et le délai pour recevoir des renforts d’autres municipalités ont sans doute été la cause de l’ampleur du sinistre.

Aucun bilan précis des pertes pour les marchandes qui essayaient mardi de sauver quelques-unes de leurs marchandises, mais les pertes sont considérables. Pompiers et citoyens travaillaient encore mardi à la mi-journée a éteindre le sinistre. Regroupées sur le trottoir les commerçantes en larmes et sous le choc qui avait tout perdu s’inquiétaient pour leur avenir.

Selon des témoignages de riverains, c’est un tas d’ordures que l’on faisait brûler sur un terrain vague proche du marché, se serait propager et causer la destruction du marché historique.

Le Président Moïse, a appris avec émoi la nouvelle et s’est immédiatement entretenu avec le Premier Ministre Lafontant afin d’apporter la compassion, réconfort et l’assistance du Gouvernement aux sinistrés.

Il invite la population à garder leur calme dans cette épreuve et aux commerçants sinistrés de garder confiance dans la réponse rapide du gouvernement.

Une commission inter-ministérielle a été mise sur pied afin que des mesures appropriées soient prises pour faire la lumière sur ce drame et rendre également le marché en fer à nouveau opérationnel dans les meilleurs délais.

« La nouvelle de l’incendie du Marché en fer […] m’attriste énormément. Je pense à tous ceux qui ont perdu leur gagne-pain. Les instances policières travaillent déjà pour faire la lumière sur ce drame » a déclaré le Chef de l’État.

Aussitôt informé du sinistre, le Maire Youri Chevry accompagné de plusieurs équipes de l’Administration communale de Port-au-Prince étaient à pied d’œuvre aux côtés des membres du service d’incendie de Port-au-Prince, d’agents de la Police Nationale et de riverains en vue de circonscrire le sinistre.

Tout en déplorant ce nouveau drame qui affectera de nombreux commerçant, l’Administration Communale de Port-au-Prince presse les autorités policières et judiciaires à diligenter une enquête autour de cet incendie afin d’en déterminer la cause et remercie les Mairies de Carrefour, de Delmas, de Pétion Ville et de l’Autorité Portuaire Nationale (APN) qui sont venus en renfort pour arrêter la propagation de cet incendie majeur.

La Mairie de Port-au-Prince présente ses sympathies aux victimes, tout en leur donnant l’assurance………………………………………..lire la suite sur haitilibre.com