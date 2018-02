Haïti – TPS : Le Salvador appelle l’Honduras et Haïti à se joindre aux négociations

Source SL/ HaïtiLibre

Vendredi à Washington après quatre jours de réunions au Capitole pour tenter de convaincre les législateurs (républicains et démocrates) d’offrir une alternative à la fin du Statut de Protection Temporaire (TPS), le Ministre des Affaires Étrangères du Salvador Hugo Martínez, a demandé au Honduras et à Haïti de travailler ensemble et de rejoindre les négociations pour tenter de convaincre le Congrès américain d’approuver un moyen de résidence permanente pour toutes les personnes bénéficiant actuellement TPS et qui seront menacé par l’expulsion dans moins de deux ans

« L’approche que nous avons adoptée dans toutes les réunions a concerné toutes les personnes couvertes par le TPS et j’ai envoyé une note au Honduras et à Haïti pour qu’ils joignent………………………….…lire la suite sur haitilibre.com