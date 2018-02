Les Forces Armées récupèrent leur quartier général

Source LLM / radio Métropole Haïti

C’est une étape administrative mais aussi symbolique, les Forces Armées d’Haiti ont pris le contrôle de l’édifice de l’ancien grand quartier général au champ de Mars.

Le chef de l’état, Jovenel Moïse, lors d’une conférence de presse pour marquer le premier anniversaire de son quinquennat, a confirmé que le commandant en chef des forces armées avait déjà le contrôle du local historique. Il promet de nommer dans le meilleur délai les autres membres du haut état major des forces armées.

Une fois de plus le président Moïse a donné l’assurance que les Forces Armées seront bénéfiques pour la nation. C’est une armée au service du développement et qui aura la charge de la protection de nos frontières terrestres, maritimes et aériennes, insiste M. Moïse. Il attire l’attention sur l’importance de cette force rappelant que d’autres forces armées étaient venues apporter leur aide au pays après le passage de l’ouragan Matthew en octobre 2016.

M. Moïse souligne que la majorité des citoyens…………………………………...lire la suite sur metropolehaiti.com