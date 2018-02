Haïti – Diplomatie: Coût du visa dominicain, explications du Consulat

Source SL/ HaïtiLibre

Suite aux réactions de colère et d’incompréhension provoquées en Haïti par l’annonce, vendredi 2 février dernier de l’augmentation de plus de 50% du Prix du Visa dominicain multiple d’un an (le plus recherché par les haïtiens) qui coûte désormais 350 dollars http://www.haitilibre.com/article-23472-haiti-flash-mauvaise-nouvelle-le-cout-du-visa-dominicain-augmente-de-plus-de-50.html , le Consulat général de la République dominicaine à Port-au-Prince s’est expliqué.

César Antonio Cuevas Pérez, le Ministre conseiller au Consulat dominicain a confirmé que le montant total de la facture à payer pour un visa multiple était bien de 350 dollars, mais que ce n’était dû à l’augmentation du prix du VISA qui est resté inchangé, mais à cause de l’ajout d’une assurance obligatoire de 150 dollars, qui s’applique à tous les types de visa (touriste, résident et étudiant) quelque soit la nationalité du demandeur, à l’exception de ceux qui détiennent un visa nord-américains (USA et Canada) et pour les 26 pays de l’Union européenne (visa Schengen).

Selon un document relatif à cette assurance, qui est délivrée par la compagnie dominicaine d’Assurance « BBA Corp. », elle couvre le rapatriement des étrangers en République Dominicaine, le rapatriement funéraire et les frais médicaux, dont entre autres : une assistance médicale pour accident ou maladie préexistante (jusqu’à 10,000 dollars), des dépenses médicales pour urgence de grossesse (300 dollars)… Pour les femmes enceintes qui se rendent en République Dominicaine cette assurance va couvrir toutes leurs dépenses.

Pour les étudiant, le Ministre conseiller Pérez confirme que le VISA reste gratuit, toutefois