Haïti – Sécurité : Graduation de la 3ème Promotion de la Police Touristique

Source HL/ S/ HaïtiLibre

Jeudi à l’Académie Nationale de Police sur la Route de Frères, Michel Ange Gédéon le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH) accompagné entre autres de Menos Colombe Emilie Jessy, la Ministre du Tourisme et du Secrétaire d’État à la Sécurité publique Ronsard St Cyr a assisté à la cérémonie de graduation de la 3ème Promotion de la Police Touristique (PoliTour).

Michel-Ange Gédéon et Ronsard St Cyr, n’ont pas manqué de louer et d’encourager l’initiative de la PoliTour, avant de leur remettre en mains propres leurs certificats.

Les 41 policiers et 13 encadreurs (44 hommes et 10 femmes) de cette 3e Promotion, qui ont débuté leur formation à la mi-novembre 2017 http://www.haitilibre.com/article-22731-haiti-tourisme-debut-de-formation-de-la-3eme-promotion-de-la-politour.htmlont prêté serment lors de cette cérémonie de défendre la cause du tourisme.

Rappelons que la PoliTour, créée sous la Ministre du tourisme Stéphanie Balmir Villedrouin en 2013 http://www.haitilibre.com/article-8356-haiti-securite-acceleration-de-la-creation-de-la-police-touristique.html a pour mission de surveiller les sites et monuments touristiques du pays, guider les touristes et prendre des mesures contre tout individu nuisant par leurs actes au secteur touristique.

