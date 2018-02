Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Bourses : don de 100,000 dollars :

La Brasserie Nationale d'Haïti BRANA et le populaire animateur de télévision et humoriste américain Conan O'Brien offrent chacun 50,000 dollars à la « Haitian Education and Leadership Program » (HELP). Cette somme permettra de supporter des bourses universitaires en Haïti pour les jeunes qui ont excellé durant leurs études secondaires.

Jacmel : Un port pour les navires de croisière à l’étude :

« Des études sont en cours pour la construction d’un port à Jacmel pouvant accueillir des bateaux de croisière en vue d’exploiter les nombreuses potentialités du département. On va travailler pour l’interconnection de toutes les communes du Sud-Est. Des usines d’asphalte et d’agrégats vont être installés à Belle-Anse. Deux centres de Germoplasme seront construit à Bainet et Belle-Anse dans le Département du Sud-Est » a déclaré jeudi à Jacmel le Président Moïse en marge d’une distribution d’équipements lourds à la direction départementale des Travaux Publics.

FLASH : Activités autour du Carnaval au BNE :

Ce vendredi 9 février aura lieu au Bureau National d’Ethnologie (BNE) une série d’activités autour du carnaval (exposition, conférence-débat, séances de maquillage, dégustation de beignets, jeux traditionnels, performances de tambours, animation musicale, etc.). Le Directeur Général, Erol Josué, veut faire du BNE un espace artistique où le public pourra apprendre tout en s’amusant.

Le DG du Ministère de l’Éducation au Japon :

Ce vendredi, Meniol Jeune le Directeur Général du Ministère de l'Éducation Nationale, accompagné du Directeur du Génie scolaire du Ministère achève une mission de 4 jours au Japon destiné