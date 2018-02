Haïti-Éducation : Remise de prix aux lauréats du Concours de rédaction scientifique sur le développement durable

Source Texte et photo: Alix Laroche / alix.l@hpnhaiti.com | hpnhaiti.com

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) a procédé vendredi à la remise des prix aux lauréats du Concours de rédaction scientifique sur le développement durable, appuyé par l’UNESCO et la Coopération canadienne. La cérémonie s’est déroulée dans un hôtel à Pétion-Ville, en présence de plusieurs recteurs d’université et d’autres invités, a constaté Haiti Press Network.