Les titres de l’actualité du jeudi 8 février 2018 sur RADIO VISION 2000

8 Février 2014 – 8 Février 2018, cela fait 4 ans depuis que l’ex-coordonnateur de la POHDH, Daniel Dorsainvil, et son épouse Guerldy Larêche, ont été froidement abattus en plein jour par un individu circulant à moto, à bois patate, dans la zone du canapé vert. Les responsables de la POHDH et du Collectif défenseur plus dénoncent la lenteur et le laxisme de la justice dans le traitement de ce dossier.

Le sénateur du Nord-est, Ronald Larêche, continue d’exiger justice et réparation pour sa sœur et son beau-frère et exige que le secrétaire d’état à la sécurité publique d’alors, Réginald Delva, soit auditionné dans le cadre de ce dossier.

Le GARR dénonce l’assassinat à l’arme blanche, le 2 février dernier, de deux ressortissants haïtiens par des civils dominicains, dans la province de San Juan. Les victimes répondent aux noms de Sonel et Raoul Oslin, deux frères, âgés respectivement de 23 et 29 ans.

Ces deux nouvelles victimes portent à cinq le nombre d’haïtiens tués par balles ou à l’arme blanche en république voisine depuis le début de l’année, souligne le responsable de plaidoyer et de communication du GARR, Géralda Sainvil, qui interpelle le gouvernement haïtien face à la recrudescence des cas d’assassinat de compatriotes de l’autre côté de la frontière.

Longtemps annoncées par les autorités, les mesures visant à régulariser le secteur des taxis-motos sont enfin en passe d’être appliquées, en tout cas, dans la commune de Delmas. Plusieurs chauffeurs de taxi-moto y sont remarqués depuis quelques jours, munis de casques et de gilets avec un numéro d’identité personnalisé.

La séance de convocation des ministres de la santé publique, des travaux publics, celui de l’environnement et du directeur général de la DINEPA, prévue ce jeudi, n’a pas eu lieu. En cause, le bureau de la chambre basse n’a pas transmis la lettre d’invitation aux concernés, selon l’un des députés initiateurs de la démarche, Bertrand Sinal.

Les ministres et le DG de la DINEPA devaient répondre aux questions des députés sur les dernières déclarations du ministre dominicain de l’Environnement, Francisco Dominguez Brito, faisant croire que plus de 80% de la population de la capitale haïtienne consomment de l’eau contaminée par les matières fécales.

Le Ministère à la condition féminine et aux droits des femmes veut redynamiser son centre de documentation sur les questions de genre, détruit lors du séisme de 2010. Il a organisé en ce sens ce jeudi une journée porte ouverte autour des réflexions en cours visant à définir les stratégies à cet effet.