Le Real Hope quitte la CFU Championship par la petite porte

Un petit tour, et puis s’en va pour le Real Hope Football Academy dans la CFU Championship 2018. Tout a pourtant bien commencé pour les poulains de l’entraîneur Sonche Pierre. Contre l’équipe locale W Connection, le 31 janvier au stade Ato Boldon à Couva, le Real Hope, grâce à un but de Johnson Jeudi, s’est imposé sur la plus petite des marges. Dans le même temps, il n’y a pas eu de vainqueur entre les Dominicains d’Atletico Pantoja et les Jamaïcains d’Arnett Gardens FC (0-0) au terme de la première journée.

Auréolée de sa belle victoire lors de la journée inaugurale, l’équipe de Real Hope, le 2 février, n’a pas pu enchaîner contre son homologue d’Atletico Pantoja. Ce dernier a, contre toute attente, surpris les Capois. En effet, les Dominicains ont réalisé un festival offensif face aux Haïtiens en s’imposant par (3-0). Au terme de la deuxième rencontre du jour, le club local a repris goût à la victoire en battant difficilement l’équipe d’Arnett Gardens (2-1).

Le Real Hope, dos au mur, était condamné à l’exploit face aux Jamaïcains d’Arnett Gardens pour le compte de la troisième journée, disputée le 4 février au stade Ato Boldon (Couva). Le miracle n’a pas eu lieu. Lamentablement, les Capois, méconnaissables et dépassés par les évènements, se sont fait malmener (0-4). Au grand dam de son entraîneur, Sonche Pierre, qui espérait……………………….…lire la suite sur lenouvelliste.com