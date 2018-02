Haïti – Politique : L’État va aider aussi les familles des Grenadières U-20

Source IH/ iciHaïti

Suite à la qualification pour la coupe du Monde de football féminin U-20 de nos Grenadières http://www.haitilibre.com/article-23406-haiti-flash-nos-grenadieres-u-20-qualifiees-pour-le-coupe-du-monde-france-2018.html et sur instructions du Président Moïse, Mme Régine Lamur la Ministre de la Jeunesse et des Sports et Mme Eunide Innocent, Ministre à la Condition Féminine ont rendu visite samedi aux parents de Nérilia Mondésir à Grand Pré (Nord) en vue de s’enquérir de leurs conditions de vie, identifier………………………...lire la suite sur haitilibre.com