Les titres de l’actualité du mardi 6 février 2018 sur RADIO VISION 2000

Le président Jovenel Moïse boucle ce mercredi 7 février la première année de son mandat quinquennal. Le chef de l’Etat doit s’adresser à la nation mardi soir, 7 heures, à l’occasion d’une conférence de presse au palais national.

Les opinions de la population de Port-au-Prince sont partagées sur la première année de Jovenel Moïse à la tête du pays. Si certains dressent un bilan négatif des actions des 12 premiers mois de l’administration Moïse d’autres estiment au contraire que le chef de l’Etat fait, jusqu’ici, de son mieux pour remettre le pays sur les rails du développement.

Des citoyens de la capitale critiquent le mauvais comportement affiché par Michel Martelly depuis qu’il a quitté le pouvoir. Ces compatriotes déplorent que l’ex-chef de l’état, qui reprend de plus belle son costume de Sweet Micky, continue d’être un mauvais exemple pour les jeunes et déshonore la nation.

Les cas de viol et d’agressions sexuelles contre les femmes et les filles sont en hausse dans la Grand ‘Anse, notamment à Jérémie. Plusieurs victimes ont été recensées ces derniers mois, selon les résultats d’une enquête diligentée par l’Office de la protection de la citoyenne et du citoyen.

L’OPC dénonce le fait que 16 des accusés ont été libérés sous prétexte que leurs victimes auraient signé des actes de désistement, ce qui est contraire au prescrit de l’article 4 du code d’instruction criminelle.

Le cortège présidentiel accusé dans la mort d’un adolescent répondant au nom de Joncky Charles, le 3 février dernier, à Fort Saint-Michel, à l’entrée est de la ville du Cap-Haïtien. Un véhicule immatriculé SE 00885 qui faisait partie du cortège du président Jovenel Moïse aurait percuté mortellement l’adolescent, selon sa mère qui réclame justice et réparation.

Les membres des commissions intérieure et planification du Sénat de la République se sont entretenus ce mardi avec le ministre de l’intérieur et des collectivités territoriales, Max Rudolph Saint-Albin. Les échanges ont porté, entre autres, sur la gestion des fonds communaux.

Attendu également à cette séance de travail, le ministre de la planification, Aviol Fleurant, a brillé par son absence, car il devait participer à une autre rencontre au palais national, a-t-on appris.

Les étudiants protestataires de l’université publique de l’Artibonite aux Gonaïves persistent et signent. Le père Roldano Auguste auquel il est reproché la mauvaise gestion de l’Université doit partir coute que coute. A l’issue d’une rencontre lundi entre étudiants et professeurs, les protestataires ont accordé au ministre de l’éducation nationale la période du Carnaval pour nommer un nouveau recteur à la tête de l’UPAG.