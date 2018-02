Une délégation parlementaire haïtienne visite la République dominicaine

Source Frandley Denis Julien | Le National

Une délégation parlementaire haïtienne a visité la République dominicaine à la fin de la semaine écoulée. Cette délégation, dirigée par les présidents du Sénat, Joseph Lambert, et de la Chambre des députés, Gary Bodeau, était forte de 17 membres. Du côté des sénateurs: Onondieu Louis, Willot Joseph, Wilfrid Gelin, Saurel Jacinthe, Nawoon Marcellus, Ralph Féthière, Richard Herve Fourcand, accompagnés du secretaire general du Senat, Rony Gilot et de Me Hannibal Coffy. Du côté des députés: Abel Descollines, Jean Willer Jean, Alfredo Antoine Junior, Wilner Guervil, Guearda Benjamin et Joseph Benoit Laguerre.

Selon des officiels dominicains qui se sont entretenus avec le quotidien Listin Diario, cette visite a eu lieu sur initiative des parlementaires haïtiens. Cependant, ces officiels ont été plutôt discrets sur les sujets qui étaient au menu des discussions, se bornant à dire que les officiels discuteraient de problèmes communs aux deux Républiques de l’Ile.

