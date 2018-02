Haïti – FLASH : Haïti champion du monde du surpeuplement carcérale

Selon un classement du « World Prison Brief » publié fin janvier dernier, Haïti occupe la peu honorable première place sur 205 pays, pour avoir les prisons les plus surpeuplées au monde, suivi en 2e position par les Philippines et le Salvador.

En juin 2016 (référence de l’étude) les 17 prisons haïtiennes que compte le pays, avaient un taux d’occupation moyen de 454% (juin 2016) et l’espace par détenu était d’un peu moins de 0.5 m2, loin de la norme internationale qui est de 4,5 m2 http://www.haitilibre.com/article-20317-haiti-justice-gustavo-gallon-juge-severement-le-systeme-carceral-haitien.html

La population carcérale en Haïti s’élevait à environ 10,500 prisonniers (96 sur 100,000 habitants) pour 2,431 places disponibles. Le résultat de cette surpopulation causant ………………………………..lire la suite sur haitilibre.com

