Le Football haïtien pleure la mort de Claudel Legros et de Jacques Lionel Désir

La grande faucheuse n`a pas épargné le football haïtien en ce début d`année

Lundi 5 février 2018 ((rezonodwes.com))– La Fédération Haïtienne de Football informe avoir appris avec douleur le décès survenu en France le 30 Janvier dernier de l’ancien Capitaine et ancien directeur sportif de l’équipe nationale, M. Claudel LEGROS.

L’ancien défenseur central a marqué toute une période de l’histoire du football haïtien débutant très jeune en équipe nationale lors des éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA en 1954 pour continuer sa carrière de joueur jusqu’aux éliminatoires de la Coupe du Monde MEXICO 1970 ou la sélection fut aux portes de la qualification échouant lors des barrages à Kingston face à El Salvador en octobre 1970.

Claudel fut un modèle de discipline, de passion , d’amour du travail au service du jeu et pour son pays ; après des débuts remarqués au Victory du Bas peu de choses Claudel émigra assez jeune en France et fit une brillante et longue carrière dans le football professionnel français notamment avec l’AS Angoulême .

Bien qu’émigré Il continua de se mettre au service de l’équipe nationale comme joueur pendant les éliminatoires de Mexico 1970 et fut de la grande épopée qui faillit amener Haiti pour la première fois à la Coupe du monde de la FIFA ; nommé Consul à Bordeaux à l’époque pour lui faciliter les allées et venues en Haïti, Claudel continua de supporter l’équipe nationale qu’il accompagna comme directeur sportif lors de la participation à la coupe du monde ALLEMAGNE -1974.

C’est un grand serviteur du football haïtien , le tout premier à jouir d’un grand respect dans toute la France où il vivait depuis plus d’un demi siècle après une brillante carrière et une vie bien remplie.

La FHF se courbe devant la dépouille mortelle de cet immense grenadier TOUP POU YO, de ce grand compatriote et prie ses parents , sa famille et tous ses anciens camarades encore vivants de l’épopée des COUPES DU MONDE 70-74, Wilner Nazaire, Philippe Vorbe, Ernest Jean Joseph, Guy Sainvil, Guy François , Pierre Bayonne, Claude Barthelemy, Marion Leandre, Eddy Antoine, Wilfrid Louis, Fritz André, Serge Ducoste, Henri Francillon, Roger Sainvil, etc..de recevoir un immense “aux champs” et d’agréer l’expression de ses condoléances émues.

La Fédération a annoncé également le décès de son éminent dirigeant, ancien secrétaire Général l’Agronome Jacques Lionel Désir, survenu vendredi après midi à Port au Prince.

Lionel, Agronome de Profession, gestionnaire respecté pour sa compétence éprouvée , professeur d’université , technicien gestionnaire recherché, a été au service de son pays à plusieurs postes techniques importants et, parallèlement , a servi le football, sa passion, tout au long de sa vie d’abord comme plaque tournante d’Excelsior Club qu’il avait réorganisé avec les Frères Larsen pour le ramener au premier plan il y’a quelques années et ensuite surtout comme Secrétaire Général de la FHF et il a le moteur de la modernisation du football au début des années 2000 transformant la FHF d’un petit office blotti dans un 2-pièces itinérant en un une institution moderne dotée d’une administration solide et répondant aux normes strictes de gestion définies dans les règlements et statuts de la FIFA.

Sous l’impulsion de l’Agronome Désir comme secrétaire Général la FHF a progressivement modernisé ses compétitions à plusieurs étages avec montée et descente, il a lancé enfin et placé le football Haïtien sur la carte internationale avec l’engagement régulier de plus d’une dizaine d’équipes nationales dans les compétitions internationales officielles en constituant une structure technique la DTN en charge de la politique technique et de développement du football ; sous son leadership et celui de ses collègues du Comite exécutif la FHF est devenue une institution qui s’engage sur tous les aspects du football , la formation, le développement , les compétitions nationales et la représentation internationale dirigeant et contrôlant par un réseau de cadres et d’officiels formés les activités du football sur tout le territoire national.

L’agronome Jacques Lionel Désir était un homme d’une grande rigueur intellectuelle et morale, respecté pour sa grande compétence , son intégrité , sa probité , son courage, son humanisme , sa force de travail , tout cela mis au service de son fol amour du jeu

Il aura marqué son long passage de 12 ans à la FHF et sa contribution à la construction