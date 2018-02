Les titres de l’actualité du lundi 5 février 2018 sur RADIO VISION 2000

La très controversée résolution du Sénat transférant le rapport Petro Caribe à la Cour Supérieure des Comptes n’est toujours pas acheminée à l’exécutif, quatre jours après son adoption par la majorité. Le premier secrétaire du bureau du grand corps, le sénateur Dieupie Chérubin, a informé ce lundi que des corrections allaient être apportées dans le texte qui sera ensuite transmis incessamment à l’Exécutif.

A noter que la résolution doit être publiée dans le journal officiel de la République, le Moniteur, avant sa transmission à la Cour supérieur des comptes et du contentieux administratif.

Le rapport Petro caribe tel qu’il a été traité par la majorité pro-présidentielle traduit purement et simplement l’état du grand corps, un sénat affairiste, analyse le professeur Christian Rousseau.

Christian Rousseau qui désapprouve la transmission du dossier à la Cour supérieure des comptes estime que le rapport de la commission d’enquête spéciale contient assez d’éléments pour le transférer directement à la justice pour les suites que de droit.

Les responsables de l’office national de l’aviation civile ont procédé ce lundi à l’inauguration d’un centre de sauvetage et de recherche. Grace à ce centre ultramoderne, l’OFNAC est désormais en mesure de recevoir, via satellite, le signal d’un avion en détresse et de le localiser immédiatement et de façon exacte, selon les responsables.

L’animatrice de télévision Djanna Charles est décédée ce lundi. Elle a rendu l’âme dans un hôpital de la capitale où elle a été conduite après avoir ressenti un malaise. Djanna Charles présentait depuis octobre 2017 une émission culturelle et éducative sur Télé Pacific. Elle s’est éteinte à l’âge de 34 ans.

Les autorités gouvernementales annoncent un ensemble de dispositions en vue du bon déroulement du Carnaval national à Port-au-Prince, les 11, 12 et 13 février prochain. Le ministre de l’intérieur, Dr Max Rudolph Saint-Albin, a fait état la mise en place d’un centre de commandement constitué, entre autres, de représentants de la police, de la secrétairerie d’Etat à la sécurité publique et de la justice.

Le ministre Saint-Albin informe également que pas moins de 500 brigadiers volontaires seront déployés sur tout le parcours aux côtés des agents de la protection civile. Il appelle déjà les carnavaliers à se défouler dans la paix mettant en garde ceux qui ont l’intention de mener des actions criminelles pendant le déroulement de cette grande manifestation culturelle.