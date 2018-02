Le météorologue Ronald Semelfort est décédé

Port-au-Prince, vendredi 2 février 2018 ((rezonodwes.com))– L`ingénieur Ronald Semelfort, responsable du Centre National de Météorologie (CNM) est décédé vendredi soir, a appris Rezo Nòdwès.

Originaire de Saint-Louis-du-Nord, Ronald Semelfort a consacré plus d`une trentaine d`années au service de l`état haïtien comme cadre de l`administration publique. Il a également montré son dévouement à la jeunesse universitaire comme professeur de mathématiques et de physiques à la Faculté des Sciences (FDS) et à la Faculté d`Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV).

De mai 2017 à Janvier 2018, il a été le coordonnateur a.i. de l`Unité