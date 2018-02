Haïti – Actualité : Zapping…

PetroCaribe les débats sont clos au Sénat :

« Le rapport sur le dossier PetroCaribe n’est plus en discussion ni en débat au Sénat. Les sénateurs peuvent en parler n’importe où dans les médias. Le dossier a été transféré à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA) http://www.haitilibre.com/article-23446-haiti-flash-le-senat-transfert-le-rapport-petrocaribe-a-la-csa-ca.html Les débats sont maintenant clos » a déclaré fermement Joseph Lambert, le Président du Sénat.

Diasponaval : Forfaits Carnaval pour la diaspora :

Le Ministère des Haïtiens Vivant à l’Etranger (MHAVE) présente Diasponaval afin de permettre à nos compatriotes de jouir pleinement du carnaval 2018! Cette offre conçue en collaboration avec tourhaiti et destination_haiti comprend aussi des excursions à Jacmel et sur la Côte des Arcadins ! Plus d’information sur www.tourhaiti.net

Le Ministre Cadet à Dakar :

Pierre Josué Agénor Cadet, le Ministre de l’Éducation Nationale à la tête d’une délégation haïtienne participe à la Conférence de financement du Partenariat Mondial pour l’Education (PME) qui se tient à Dakar sous la présidence franco-sénégalaise et qui ambitionne de lever 3,1 milliards de dollars pour 2018-2020 afin d’offrir à 870 millions d’enfants dans le monde une éducation de qualité. À l’issue du Sommet où plus de 2,3 milliards ont été annoncé, Haïti s’est engagé à consacrer …………………………………lire la suite sur haitilibre.com