U-17 : Les grenadières affronteront le Mexique, Porto-Rico et le Nicaragua

Vendredi 2 février 2018 ((rezonodwes.com))– L’équipe féminine haïtienne U-17 aura pour adversaires le Mexique, Porto-Rico et le Nicaragua dans le Groupe A au Championnat féminin U-17 de la CONCACAF qui aura lieu au Estadio Nacional à Managua, Nicaragua, du 19 au 29 avril 2018.

Le championnat permettra de qualifier trois équipes à la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, qui se déroulera en Uruguay du 13 novembre au 1ᵉʳ décembre 2018.

Dans le Groupe B se retrouvent les États-Unis, le Canada, le Costa Rica et les Bermudes.

Il est probable que des membres de l`équipe U-20, comme Melchie Daelle Dumonay, qui ont permis la qualification avec brio d`Haiti pour le mondial 2018 des moins de vingt ans, seront alignées pour cette compétition, puisqu`elles ont pu acquérir de l`expérience et de la confiance.

Haiti jouera contre Porto-Rico jeudi 19 avril à 17h30, heure locale (19h30 HE), le Nicaragua samedi 21 avril à 20h00, heure locale (22h00 HE) et le Mexique lundi 23 avril à 17h30, heure locale (19h30, HE) dans la phase de groupe.

Si les petites grenadières U-17 s`étaient incliné devant le Mexique, elles avaient par contre battu leurs homologues de Porto-Rico lors de la deuxième phase au stade Sylvio Cator.

Championnat féminin U-17 de la CONCACAF, Nicaragua 2018 – Groupes

Groupe A

Nicaragua

Mexique

Porto Rico

Haïti

Groupe B

États-Unis

Costa Rica

Canada

Bermudes

Championnat féminin U-17 de la CONCACAF, Nicaragua 2018 – Match Schedule

*HE (heure locale)

Jeudi, 19 avril 2018

19h30 (17h30) Porto Rico v Haïti

22h (20h) Nicaragua v Mexique

Vendredi, 20 avril 2018

19h30 (17h30) Canada v Bermudes

22h (20h) États-Unis v Costa Rica

Samedi, 21 avril 2018

19h30 (17h30) Mexique v Porto Rico

22h (20h) Nicaragua v Haïti

Dimanche, 22 avril 2018

19h30 (17h30) Costa Rica v Canada

22h (20h) États-Unis v Bermudes

Lundi, 23 avril 2018

19h30 (17h30) Mexique v Haïti

22h (20h) Nicaragua