L’actrice américaine Demetria Lucas débarque en Haïti pour un reportage

Port-au-Prince, jeudi 1er février 2018 ((rezonodwes.com))– L’actrice, écrivaine et journaliste américaine Demetria Lucas, est rentrée au pays ce jeudi 1er février 2018, dans le cadre d’une visite expérimentale de la destination Haïti.

En effet, la jeune femme de 38 ans, née à Brooklyn, New York, qui s`est séparée de son mari, mi-décembre dernier, entend passer quelques jours à visiter et tester la destination pour un reportage complet sur son blog.

Reçue par un staff du Ministère du Tourisme d’Haïti, l’agenda de la jeune star est déjà bien chargé, avec des activités incluant une visite à Jacmel pour le carnaval ce week end, des visites de sites touristiques, des sorties nocturnes et en restaurant pour apprécier la bonne gastronomie locale.

Démétria a connu son temps de gloire dans la série de télé-réalité Bravo Blood, Sweat, and Heels. Elle est apparue dans 4 épisodes en 2015. Elle est également connue pour son livre A Belle in Brooklyn : The Go-to Guide for Advice on Living Your Best Single Life, publié en 2011.

Elle est diplômée………………..lire la suite sur rezonodwes.com