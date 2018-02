Haïti à la Conférence internationale de financement du partenariat mondial sur l’éducation à Dakar

Source Alix Laroche / Miloody Vincent | hpnhaiti.com

Le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), M. Pierre Josué Agénor Cadet participe durant deux jours, à la Conférence internationale de financement du partenariat mondial sur l’éducation à Dakar (Sénégal). Cette réunion à laquelle participent près d’une centaine de pays, se tient du 1er au 2 février, a informé à HPN depuis Sénégal le directeur de Communication du MENFP, M. Miloody Vincent.

Le titulaire du MENFP qui est accompagné aussi de l’un des Inspecteurs généraux du MENFP, M. Gustave Joseph a eu, jeudi, sa première rencontre de travail avec des représentants de l’Union européenne, notamment la directrice adjointe de l’UE, Mme Marjeta Jager autour des projets en cours et en perspective pour le secteur éducatif haïtien, nous a fait savoir M. Vincent.

La formation des maitres, le Plan décennal du MENFP, la cantine scolaire et la gouvernance des écoles publiques ont été au centre des échanges entre le ministre Cadet et la directrice adjointe de l’UE, selon Miloody Vincent, informant en passant de la présence de l’ex-ministre haïtien de l’Éducation, M. Nesmy Manigat en tant que président de la Commission éthique, finances, Gouvernance et risque du partenariat mondial sur l’éducation.

Sur la base des attentes du MENFP, poursuit-il, de nouveaux