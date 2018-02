Coopération : Reprise du dialogue politique entre Haïti et l’Union européenne

P-au-P, 31 janv. 2018 [AlterPresse] — Le dialogue politique entre Haïti et l’Union européenne (Ue), interrompu depuis 2014 en raison de l’instabilité politique et institutionnelle qui prévalait dans le pays, a été repris le mardi 30 janvier 2018.

Dans un communiqué conjoint transmis à l’agence en ligne AlterPresse, les autorités haïtiennes et de l’Ue se sont félicitées de la relance de ce processus, tout en s’engageant à travailler au renforcement de ce partenariat.

Ce dernier permettrait de contribuer à la consolidation de la démocratie et des institutions, à la lutte contre la pauvreté et à la recherche d’une croissance économique inclusive et durable en Haïti.

Des réunions de suivi et d’évaluation du partenariat sur une base régulière sont annoncées.

Les ministres des affaires étrangères et des cultes, Antonio Rodrigue, de l’Économie et des finances, Jude Alix Patrick Salomon et de la Planification et de la coopération externe, Aviol Fleurant, l’ambassadeur de l’Ue, Vincent Dégert, les ambassadeurs et chargés d’affaires d’Allemagne, d’Espagne, de France, des Pays-Bas et du Royaume Uni ont pris part à la réunion du 30 janvier.

Le dialogue politique entre la république d'Haïti et l'Ue est prévu au titre de l'article 8 de l'Accord de Cotonou qui fonde les relations entre