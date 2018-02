186 millions de gourdes pour le Carnaval

Source LLM / radio Métropole Haïti

Le budget du Carnaval est en baisse par rapport à 2017. L’ État et le secteur privé s’engagent à investir 186 millions de gourdes pour la réalisation des festivités carnavalesques sur l’ensemble du territoire.



En 2017 plus de 240 millions de gourdes avaient été consacrées aux jours de réjouissances populaires.



Le budget a été finalisé lors d’une importante séance de travail au Palais National entre les acteurs économiques et les opérateurs culturels en présence du chef de l’état, Jovenel Moïse et du Premier Ministre, Jack Guy Lafontant.



M. Moïse avait invité les sponsors à s’impliquer à fond dans le déroulement de cette grande fête populaire qui a pour vocation de servir de vitrine de l’immense talent de nos artisans et de la richesse de la culture haïtienne.



Le directeur général du ministère de la culture, Jean Michel Lapin, indique que le budget du Carnaval sera financé à 44% ( 80 millions de gourdes) par le secteur privé.



Le comité du Carnaval devra……………………………....lire la suite sur metropolehaiti.com