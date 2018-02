L’Etat interdit pour la 3ème fois l’utilisation des sacs en polyéthylène et objets en polystyrène

Source GA/Métropole

Les ministères de l’Environnement, du Commerce et de l’Industrie, de l’Economie et des Finances, de la Justice et de la Sécurité ont rappelé, dans un communiqué en date du 29 janvier, aux grands importateurs et petits commerçants, l’interdiction qui leur est faite d’importer, de commercialiser et d’utiliser les sacs en polyéthylène et objets en polystyrène expansés (PSE, PS ou Styrofoam).

Cette mesure qui date du 10 juillet 2013 a été adoptée en conseil des ministres sous l’administration Martelly, mais n’a jamais été appliquée.

Ces quatre ministères qui aujourd’hui se mettent ensemble pour faire la chasse à ces produits, soulignent que leur utilisation persistante et abusive constitue un problème environnemental majeur non seulement pour le pays mais pour les autres voisins de la région.

