Haïti – Éducation: Une crise de plus à l’UPAG !

Source Dieulivens JULES | Le National

Les activités académiques sont paralysées à l’Université publique de l’Artibonite aux Gonaïves (UPAG) depuis plus d’une semaine, a constaté Le National. À la base de cette situation, le corps professoral et un groupe d’étudiants exigent le départ du révérend père Roldano Auguste à la tête du rectorat. Ces derniers accusent le recteur de gabegie administrative grave et de dilapidation des ressources de l’université.

Les professeurs de l’UPAG et un groupe d’étudiants ne veulent plus entendre parler de Roldano Auguste comme recteur de ladite université. Ces derniers exigent catégoriquement le départ du recteur pour sortir l’UPAG de cette crise. « En plus qu’il soit arrogant et méprisable, M. Auguste n’a aucun sens de leadership », a déclaré Peterson Étienne, l’un des étudiants protestataires. Pour lui, le remplacement du recteur est plus que nécessaire pour sauver………………………………....lire la suite sur lenational.org