Enfin le Guichet unique du ministère du Commerce

Source Martine Isaac / mirtane07@yahoo.fr | Le Nouvelliste

Le ministère du Commerce et de l’Industrie a, ce mardi, en présence notamment de la directrice générale du Centre de facilitations des investissements, inauguré un guichet physique de la Direction générale des impôts, en son local à la SONAPI. La mise en place de ce guichet unique, selon le ministre Pierre Marie Du Meny, vise à porter les entrepreneurs à formaliser leur dossier et à favoriser la création d’entreprises.

Fini la navette pour les investisseurs désireux d’implanter une nouvelle entreprise dans le pays ! Désormais, l’offre d’un guichet unique est disponible pour se procurer les papiers nécessaires. En effet, pour monter une société, il suffit de se rendre dans les locaux du ministère du Commerce et de l’Industrie. À l’entrée du MCI, au Parc industriel métropolitain, juste derrière le bureau dédié à l’accueil, le contribuable pourra maintenant s’acquitter en un seul lieu des procédures administratives. Ce bureau de la Direction générale des impôts(DGI), qui vient d’être logé sur le site du ministère, fait partie des grands chantiers lancés par ce ministère pour une meilleure réorganisation du secteur économique.

« Le MCI est fier de vous accueillir ce matin pour ce moment fort, ce moment tant attendu, le ‘’ one stop shop’’ », a déclaré le titulaire de ce ministère tout en se réjouissant que, plus de 20 ans après, ce projet de guichet unique devient une réalité. Selon ce qu’a souligné Pierre Marie Du Meny, « l’entrepreneur haïtien n’aura plus besoin de faire la navette de la DGI au ministère pour retirer des formulaires… »

Ainsi, pour le ministre, plus que jamais, le MCI se rapproche du contribuable avec ce nouveau service. Car ses services deviennent plus accessibles. « Cette réalisation va dans le sens des priorités de l’administration Moïse- Lafontant pour faire de la facilitation des affaires un objectif de premier rang dans la quête du développement des investissements dans la croissance du pays. » Par ailleurs, le ministre a tenu à préciser que cette œuvre ne constitue qu’une étape dans la longue route entamée visant à améliorer l’indicateur du « mean business » en Haïti.

« Nous sommes déterminés à poursuivre ce combat pour un ministère du Commerce proche de la communauté, plus accessibles aux entrepreneurs et plus utile à la croissance dans le pays », s’est engagé Pierre Marie Du Meny tout en saluant le travail « colossal » réalisé jusqu’à ce jour.

Sur la même lancée, le coordonnateur à la direction centrale de la Direction générale des impôts, Amos Charles, a salué les nombreux efforts consentis par les staffs du MCI et de la Direction générale des impôts pour qu’enfin…………………..…..lire la suite sur lenouvelliste.com