Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

$1000 USD pour chaque Grenadières

La fondation du Groupe Jean Vorbe, suite à la victoire de nos grenadières, donnera une prime à chaque joueuse d’environ $1000 USD, elles ont obtenu un grand résultat avec très peu d encadrement ! Nous sommes fier de notre équipe nationale !

Régularisation de 357 enseignants

Le ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle a régularisé la situation de plus de 357 enseignants dont les dossiers étaient en souffrance et celle des étudiants finissants de l’école normale supérieure, affirme le ministre Pierre Josué Agénor Cadet.

L’Ambassadeur du Canada rencontre Gary Bodeau

« Accompagné de plusieurs membres du Bureau de la Chambre des Députés, j’ai reçu ce mardi 30 janvier 2018 au parlement, l’Ambassadeur du Canada en Haïti, M. André Frenette. Cette rencontre de courtoisie s’est déroulée en vue de renforcer les liens de coopération entre les deux pays, » informe Gary Bodeau. Pour sa part l’Ambassadeur Frenette a déclaré « En effet, une très bonne rencontre ce matin avec le Président de la Chambre des Députés et les membres du Bureau. Bonne discussion sur la coopération canadienne et les priorités du Parlement. Merci Gary Bodeau pour la réunion productive! »

Carnaval de Mirebalais

Le secteur privé et la mairie de Mirebalais organiseront leurs festivités carnavalesques les 11, 12, et 13 février 2018 sur le thème «Tèt ansanm pou Mibalè pi bèl». Défilé de chars allégoriques, troupes de danse. Les DJ de cette ville assureront l’animation musicale de concert avec d’autres groupes de Port-au-Prince.

Modernisation du système électoral haïtien

Le dossier de la « modernisation du système électoral haïtien» a été au centre d’une importante rencontre, ce mardi, entre le bureau du Sénat et les membres du Conseil Electoral Provisoire dont le président Léopold Berlanger et le vice-président, Me Carlos Hercule.

Cayenne fait son cinéma, spécial Haïti

Dans le cadre de sa saison cinématographique 2018, de la ville de Cayenne a le plaisir de vous convier à son premier « CAYENNE FAIT SON CINEMA, spécial Haïti », le mercredi 31 janvier 2018 de 18h à 22h à l’Hôtel de Ville de Cayenne; sera projeté Royal Bonbon un film de Charles Najman, une fiction entièrement tourné………………………..…lire la suite sur haitilibre.com