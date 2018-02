Les titres de l’actualité du mercredi 31 janvier 2018 sur RADIO VISION 2000

Comme prévu, une séance plénière a eu lieu, ce mercredi, au sénat de la république sur le rapport de la commission spéciale sur l’utilisation des fonds Petro caribe. Pas moins de 27 Sénateurs s’y ont présentés.

Prévu initialement ce mercredi, le délai accordé aux citoyens pour faire leur déclaration définitive d’impôt sur le revenu a été prorogé jusqu’au 28 Février prochain. Le patron de la DGI, Miradin Morlan rappelle aux fonctionnaires de l’Etat qui refusent d’obtempérer que leurs chèques seront confisqués.

32 individus ont été appréhendés pour trafic de drogue, vol de véhicule, vol à main armée et homicide, selon un bilan des opérations menées par les agents de la DCPJ au cours du mois de Janvier écoulé. Le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, a fait état de la saisie de 3 kilos de cocaïne, de 95 kilos de marijuana et de la confiscation de 3 véhicules, 3 armes à feu et de mille 245 cartouches.

L’Inspecteur principal, Gary Desrosiers, a présenté, pour l’occasion, à la presse, 3 individus arrêtés lors d’une opération menée par la DCPJ le 18 janvier dernier à Fleuriot et à Tabarre 27. Il s’agit de Gernaut Sanon, Kerby Israël et Jean Ernest Alexis qui seraient impliqués dans le braquage de personnes revenant de la banque.

Le Ministre de l’Environnement, Pierre Simon Georges annonce la mise en place, sous peu, d’une brigade interministérielle chargée de faire respecter la mesure relative à l’interdiction d’exploiter des carrières de sable particulièrement au morne-à-cabri.

Après Gonaïves et Jacmel, Michel et son groupe Sweet Micky, seront-ils exclus du carnaval de Port-au-Prince, cette année ? En tout cas, plusieurs organisations de la société civile dont le collectif des femmes haïtiennes annoncent un sit-in, ce jeudi, devant la mairie de Port-au-Prince pour exiger la mise à l’ écart de Michel Joseph au défilé.

Il faut dire que le comité organisateur du carnaval de Port-au-Prince n’a pas encore communiqué officiellement la liste des formations musicales retenues pour participer au défilé de Port-au-Prince.

Le dossier de l’organisation du Carnaval : le budget et le choix des groupes faisaient l’objet de débat lors d’une rencontre, ce mercredi, entre la commission Culture du Sénat et le ministre de la culture et de la communication, Limond Toussaint. Le président de ladite commission, Gracia Delva a plaidé en faveur de la participation au défilé du groupe Brother’s Posse d’Antonio Chéramy alias Don Kato, sénateur de l’opposition.