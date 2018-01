Haïti – Natation : 5ème édition internationale de «Swim for Haiti»

Source BF/ iciHaïti

La 5ème Édition de la compétition internationale de natation « Swim for Haiti » a réuni ce weekend à « wahoo bay beach » sur la Côte des Arcadins, une centaine de nageurs locaux et internationaux entre autres d’Angleterre, du Canada, des États Unis, d’Allemagne, d’Irlande. Cette nouvelle édition de Swim for Haiti a été réalisé grâce à un partenariat avec le Conseil Régional de la Côte des Arcadins (CRCA) et les Nageurs Amis d’Haïti.

Dans la course de 10 km ou 23 nageurs étaient inscrit, Haïti était représenté par notre nageuse nationale Naomy Grand’Pierre, participante aux jeux olympiques à Rio en 2016.

C'est l'américain Diego López gagnant de l'édition 2017, qui a remporté une fois encore l'épreuve du 10Km en 2h28, la Canadienne Devon Peavoy (Nouvelle-Écosse) a terminé en