Le président de la Concacaf félicite les grenadières suite à leur qualification pour le Mondial 2018

L`éclatante et historique qualification de la sélection féminine U-20 d`Haiti pour la coupe du monde 2018 en France, n`a pas laissé indifférent les plus hautes sphères du secteur sportif

Port-au-Prince, lundi 29 janvier 2018 ((rezonodwes.com))– Dans un tweet, le président de la Concacaf et Vice-président de la FIFA, Victor Montagliani, a adressé ses félicitations aux jeunes joueuses de la sélection féminine de football U-20 d`Haïti pour la qualification de leur équipe à la Coupe du Monde France 2018 ce dimanche au stade Ato Bolton à Couva, Trinité et Tobago.

« Très fier d’Haïti qui, pour la première fois, s`est qualifiée pour la coupe du monde féminine U20. Félicitations au nom de la famille CONCACAF, vous avez fait l’histoire! @fhfhaiti # CU20W », a ainsi posté sur son compte officiel.

Very proud of Haiti qualifying for the first time for the #U20WWC! Congrats on behalf of the @CONCACAF family, you have made history! @fhfhaiti#CU20Whttps://t.co/YRSCKHsp4B

— Victor Montagliani (@VicMontagliani) January 28, 2018