Haïti – Mondial France 2018 : Pluie de félicitations sur nos Grenadières

Source HL/ HaïtiLibre

La victoire d’Haïti contre le Canada [1-0] et la qualification de nos jeunes Grenadières pour la Coupe du Monde de Football féminin U-20 (FIFA) France 2018 (5 au 24 Août prochain) http://www.haitilibre.com/article-23406-haiti-flash-nos-grenadieres-u-20-qualifiees-pour-le-coupe-du-monde-france-2018.html a provoqué une vague d’émotion, de fierté et de joie chez les amateurs de tout horizon du sport roi et une pluie de félicitations que nous vous invitons à partager.

Président Jovenel Moïse :

« Félicitations à notre équipe féminine des moins de 20 ans pour sa qualification pour la coupe du monde qui aura lieu en France cette année. Brillante,l’équipe haïtienne, à l’image de Sherley Jeudy a affiché une attitude gagnante qui a payé face au Canada. Haïti est fière de vous. »

Premier Ministre Lafontant :

« À vous, l’équipe haïtienne U-20 pour l’exploit que vous avez réalisé. Vous avez tout donné pour être qualifiée… Toutes mes vives félicitations ! C’est pas fini, un nouveau défi vous attend, il faut aller jusqu’au bout ! Bon succès pour le Mondial ! » Jack Guy Lafontant

Fédération Haïtienne de Football :

« Grenadye Alaso ! Nou Kalifye Pou Koup Di Momd U20 Fanm ! »

Le Sénat haïtien :

« Félicitations à la sélection haïtienne féminine de football qui vient de décrocher son billet pour la phase finale de la coupe du monde 2018 U20 France en battant le Canada 1-0 »

Régine Lamur, la Ministre de la jeunesse :

« Après une équipe sénior en 1974 et une équipe masculine des moins de 17 ans en 2017, une équipe féminine haïtienne de football s’est qualifiée pour une phase finale de Coupe de Monde. Félicitations à nos jeunes grenadières des moins de 20 ans qui ont fait la fierté du pays en réalisant ce que l’on croyait impossible! Cette génération vient d’écrire une page importante dans notre histoire. Elle est entrée dans la légende du football mondial, » Mme Régine Lamur Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique

Sénatrice Luma Etienne :

« Bravo aux jeunes grenadières de la Selection nationale féminine U20 de Football pour cette belle victoire et cette qualification à la coupe du Monde. Le pays est fier de vous ! » Dieudonne Luma Etienne

Ambassade d’Haïti en France :

« L’Ambassade d’Haïti en France adresse ses sincères félicitations à l’équipe féminine haïtienne de football de moins de 20 ans qui vient tout juste de se qualifier pour la coupe du monde féminine qui aura lieu en France en août 2018 ! Encore bravo ! »

ex Président Michel Martelly :

« Mwen salye kalifikasyon ekip U20 fanm yo pou mondyal 2018. Kalifikasyon sa montre a klè ke peyi Dayiti……………………..lire la suite sur haitilibre.com