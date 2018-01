Astrologie du jour

BELIER

Amour

Les natifs sans attache particulière verront leurs voeux et désirs amoureux comblés durant cette journée. C’est dire qu’ils ne resteront plus dans la solitude. À l’entente sentimentale et sensuelle, s’ajouteront l’entente intellectuelle et les échanges les plus féconds. Vos amours conjugales connaîtront une certaine animation. Une grande complicité s’établira avec votre conjoint ou partenaire.

Argent

Votre situation financière sera stable. De plus, Jupiter et Pluton influençant en ce moment les signes en harmonie avec le vôtre, vous aurez sans doute l’opportunité d’améliorer vos revenus ou de mieux organiser vos placements.

Santé

Malgré un emploi du temps très chargé et le nombre impressionnant de vos petits soucis, vous aurez un tonus vraiment époustouflant. Dynamisé par Mars, gonflé à bloc grâce Jupiter, ces deux astres de choc, vous traverserez la journée d’un pas alerte et d’un coeur joyeux, en remportant une pleine brassée de succès sur tous les fronts.

Travail

Vous remarquerez, dans votre milieu professionnel, une ambiance perturbée en raison des complications que rencontre votre entreprise. Mais cela ne devrait pas vous affecter en quoi que ce soit si vous n’êtes que simple employé. Par contre, si vous êtes patron, vous pourrez avoir quelques sueurs froides, surtout si vous n’avez pas pu obtenir l’appui bancaire nécessaire.

Citation

Celui qui a pitié se souvent de lui-même (Syrus).

Famille/foyer

Une personne de votre famille pourrait venir vous demander conseil aujourd’hui. Donnez votre avis en toute franchise, après mûre réflexion, car il lui faudra plus de sincérité que de ménagements : la solidarité familiale ne doit pas être un vain mot tout de même !

Vie sociale

Vous risquez d’être agressé ou provoqué de mille façons. Ne sortez pas de vos gonds bien huilés, sinon vous prêteriez votre flanc à des attaques sournoises. Le meilleur moyen de vous défendre et de mettre fin rapidement à cette pénible situation sera de demeurer imperturbable, car « il n’est réplique si piquante que le mépris silencieux » (Montaigne).

Nombre chance

256

Clin d’oeil

Sachez faire face sereinement aux petits imprévus de la vie quotidienne.

TAUREAU

Amour

Rien à signaler sur le front conjugal, sinon une évolution tranquille qui vous conviendra. Responsable, chaleureux, attentif au bien-être de tous, vos ferez tout pour que vos proches se sentent en sécurité auprès de vous. Sous le double impact de Pluton et de Jupiter, il est d’ailleurs possible que vous preniez des dispositions dans ce sens. Célibataire, les occasions de lier des connaissances seront là, mais il s’agira surtout d’amitiés. Une manière douce de reprendre confiance en vous après un échec ou le prélude à une love story en devenir.

Argent

Attention aux opérations financières hasardeuses ! Soyez très vigilant aujourd’hui, et méfiez-vous de personnes peu scrupuleuses qui tenteront d’abuser de votre confiance. Ouvrez l’oeil !

Santé

Vous ne serez sûrement pas en petite santé cette fois-ci. D’abord parce qu’avec le Soleil bien aspecté, votre vitalité sera au top. Ensuite parce que votre secteur santé est toujours influencé par Pluton, le meilleur des antidotes planétaires. Et comme il ne subira aucune turbulence, en cas de petit coup de fatigue, il vous remettra d’aplomb en un rien de temps.

Travail

Sous l’influence conjuguée d’Uranus et de Saturne, vous échapperez, dans votre métier, aux pièges les plus dangereux pour vous : la dispersion et le manque d’assiduité. Vos concentrerez cette fois toute votre énergie sur quelques objectifs spécifiques, et vous gagnerez ainsi en efficacité.

Citation

C’est aux doux accents de la flûte que l’oiseleur trompe l’oiseau (Denys Caton).

Famille/foyer

Les questions domestiques seront médiocres. Vous vous sentirez l’âme indépendante et un peu sauvage, cherchant plutôt la solitude et la méditation que la compagnie, même celle du conjoint. Faites un effort d’ouverture et de complicité.

Vie sociale

L’aisance avec laquelle vous évoluerez en société et le bonheur que vous découvrez dans vos nouvelles relations amicales feront de vous un être comblé. Ne soyez pas trop méfiant, et pensez que l’amitié peut bien un jour devenir de l’amour, pour votre plus grande joie.

Nombre chance

857

Clin d’oeil

Attention aux enthousiasmes prématurés, qui sont porteurs d’échecs.

GEMEAUX

Amour

Dans l’ensemble, les relations conjugales seront bonnes, malgré quelques petits accrochages dus le plus souvent à votre caractère trop entier. En fait, vous n’agissez pas toujours avec toute l’objectivité nécessaire, et vous êtes même parfois de mauvaise foi. Si vous êtes célibataire, vous rencontrerez probablement un partenaire tout disposé à participer à vos jeux érotiques les plus insensés !

Argent

Avec cette posture de Saturne dans votre Ciel, vous aurez intérêt à vous montrer prudent et économe. Non que votre équilibre budgétaire soit sérieusement menacé ; mais plus vous serez prévoyant et mieux vous vous sortirez au cours des semaines à venir, qui seront par moments chahutées.

Santé

Il est possible que vous soyez un peu patraque au début de la journée. Mais vous récupérerez très vite votre équilibre si vous adoptez une bonne hygiène de vie. Méfiez-vous des excès de table : en vrai natif du signe, c’est là votre point faible. Si vous décidez de vous alimenter à la fois plus légèrement et plus sainement, en vous mettant aux légumes bio par exemple, les bons résultats ne se feront pas attendre.

Travail

Dans le travail, on vous accordera une grande liberté d’action, ce qui vous comblera d’aise. N’en profitez pourtant pas pour faire n’importe quoi n’importe comment selon votre seul bon plaisir : il existe des règles fondamentales à respecter et des limites à ne pas dépasser. Apportez la preuve que vous êtes capable d’assumer des responsabilités.

Citation

Le coup de pied de l’âne va au lion devenu vieux (proverbe français).

Famille/foyer

Certains membres de votre famille auront des velléités d’indépendance et, si vous essayer de faire peser un peu trop lourdement votre autorité sur eux, ils risquent fort de se rebeller. Tâchez d’être plus tolérant.

Vie sociale

Observez la plus grande prudence dans vos confidences si vous ne voulez pas regretter d’avoir eu la langue trop longue. « Tu dis ton secret à ton ami, mais ton ami a un ami aussi » (proverbe turc).

Nombre chance

163

Clin d’oeil

Surveillez vos propos, ne les laissez pas dépasser votre pensée.

CANCER

Amour

Célibataire, cette journée pourra marquer pour vous d’excellentes chances de stabilisation de votre vie amoureuse. Ne vous emballez cependant pas trop vite sur les perspectives matérielles que peut vous faire miroiter un mariage dit « de raison ». En général, il serait toujours bon de bien séparer l’amour et l’argent, car ils font rarement bon ménage. Vos sentiments conjugaux seront intenses, profonds, mais peut-être assombris par la jalousie. Persuadez-vous que l’amour ne peut s’épanouir que dans un climat de confiance, de détente, de tolérance et de complicité.

Argent

La réussite matérielle fait partie de vos objectifs ? Eh bien, vous aurez la satisfaction d’atteindre votre but pendant cette journée, tout au moins en partie. Grâce à l’influence conjuguée de certains astres, vous développerez et consoliderez sensiblement votre situation financière.

Santé

Vous vous sentez plutôt à plat ? Pas très étonnant avec Saturne dans les parages ! Pour recharger rapidement vos batteries, adoptez une stricte hygiène de vie. Aussi, au lieu de ressasser vos problèmes, essayez plutôt d’en parler à quelqu’un de confiance.

Travail

Saturne vous fera quelques misères. Vous aurez bien envie de briller, de vous imposer dans votre métier. Mais rien ne sera facile, et vous devrez constamment faire du forcing, entreprise bien épuisante pour vos nerfs.

Citation

Sachez aussi que vous êtes né pour gagner, pour réussir et triompher de tous les obstacles (J. Murphy).

Famille/foyer

Avec les mauvais influx de Pluton, qui vous affecteront, vous vous ferez beaucoup de souci pour les êtres que vous aimez. Essayez de dominer votre anxiété injustifiée, qui ne contribuera qu’à compliquer les choses.

Vie sociale

L’énergie que vous possédez vous incitera à vouloir dominer tout le monde, souvent même hors de propos. Mais vous pourrez être très convaincant quand vous vous en donnerez la peine. Les obstacles que vous rencontrerez ne vous empêcheront pas d’atteindre les buts fixés ; on peut même dire qu’ils vous stimuleront.

Nombre chance

332

Clin d’oeil

Ne craignez pas de commettre des erreurs : c’est ainsi qu’on apprend.

LION

Amour

Côté vie de couple, attention à ne pas vous laisser envahir par une jalousie injustifiée. Votre possessivité risque en effet d’être décuplée par Neptune en aspect dysharmonique. Si vous n’y prenez pas garde, vous allez décourager votre conjoint ou partenaire. Sachez que « La jalousie éteint l’amour comme les cendres éteignent le feu » (Ninon de Lenclos). Si vous êtes célibataire, vous serez d’humeur à papillonner plutôt qu’à vous engager dans une histoire sérieuse. Et pourtant, il n’est pas certain que vous arriviez à garder le contrôle de vous-même !

Argent

De très bonnes influences sur le plan financier. Cinq planètes vont en effet vous aider à faire fructifier vos économies ou, si vous n’en avez pas, à remplir votre bas de laine. Pour ceux qui ont des capitaux placés, la tendance sera très positive. Les investissements comportant une certaine part de risque vous permettront de faire des bénéfices surprenants.

Santé

Excellent état de santé. Malgré cela, il faudra surveiller les yeux et la gorge, qui pourront être le siège d’inflammations. L’alimentation devra faire l’objet d’attentions particulières en raison des risques de dysenterie.

Travail

Soyez à l’affût des rencontres intéressantes que vous ménagera Jupiter aujourd’hui. De nouvelles collaborations se révéleront très profitables et vous permettront de progresser à pas de géant.

Citation

La joie des autres est une grande part de la nôtre (Renan).

Famille/foyer

Vie de famille satisfaisante. Les planètes influençant actuellement les zones de votre thème liées à la famille sont en effet bénéfiques dans l’ensemble, ce qui signifie que vos relations avec vos proches seront très chaleureuses.

Vie sociale

Pour bien occuper vos loisirs et éviter l’ennui, adonnez-vous à une activité qui laisse toujours quelque chose à apprendre ou à découvrir encore. Cela est parfaitement compréhensible car « en toute chose, on est plus ardent à la poursuite qu’à la jouissance » (Shakespeare). Fuyez donc la facilité.

Nombre chance

689

Clin d’oeil

Tirez les leçons des événements, bons ou mauvais.

VIERGE

Amour

Attention à l’instabilité conjugale ! Avec Uranus mal aspecté, vous refuserez catégoriquement de faire des concessions, et votre vie de couple risque d’en souffrir. Sachez-le, votre conjoint ou partenaire ne tolérera pas que vous le traitiez par-dessus la jambe. Si vous dépassez les bornes, vous n’échapperez pas à une grave crise conjugale. Célibataire, vous n’aurez guère envie de sacrifier votre liberté. Vous préférez de loin vous offrir des coups de coeur à répétition. Toutefois, vous pourriez bien dénicher la perle rare cette fois.

Argent

Vous aurez de bonnes chances de vous enrichir, car votre audace sera payante. L’argent viendra à vous avec une certaine facilité, et vous n’aurez pas à craindre de baisse sérieuse dans vos rentrées d’argent habituelles.

Santé

Si vous êtes sur les nerfs, comme ce sera probable cette fois vu la position inconfortable de Vénus, inutile d’en rajouter avec du café ou du thé, qui ne feraient que vous exciter davantage. Optez au contraire pour des tisanes apaisantes, que vous compléterez avec des plages de détente régulières près de la nature, pour vous aérer le corps, mais aussi l’esprit.

Travail

Les bons aspects de Mercure provoqueront des changements positifs dans votre vie professionnelle, des propositions de travail qui vous séduiront d’autant plus qu’elles préserveraient assez largement votre indépendance.

Citation

Les intelligences sont des fers de lance que les épreuves aiguisent (proverbe arabe).

Famille/foyer

Grâce au bon influx de Saturne, les questions familiales, quelque épineuses qu’elles soient, aboutiront à une solution à partir d’aujourd’hui. L’atmosphère deviendra harmonieuse, surtout en compagnie des plus jeunes.

Vie sociale

Ambiance astrale chargée d’électricité. Si vous réagissez trop violemment aux gens et aux choses, vous ne ferez que créer un climat de tension et de violence. Plus de compréhension de votre part serait nécessaire pour arrondir les angles et vous éviter de gâcher vos possibilités.

Nombre chance

836

Clin d’oeil

Cassez vos habitudes et allez, en confiance, au-devant de ce qui se présente. Tout ce qui est nouveau vous apportera un plus.

BALANCE

Amour

Votre esprit de critique sera porté à son comble, et votre conjoint ou partenaire sera votre cible préférée. Vous ne vous gênerez vraisemblablement pas pour lui adresser de sévères remarques sur sa manière de tenir la maison ou de gérer le budget familial ! Célibataire, malgré vos grands airs, vous êtes un incorrigible romantique. À vous donc, cette fois-ci, les déclarations enflammées, les serments qui meuvent les étoiles ! Mais gare aux lendemains qui déchantent.

Argent

Sous l’impulsion de Vénus, vous risquez cette fois de vous montrer particulièrement déraisonnable. Vous refuserez de vous priver de ce dont vous avez envie. Vos finances prendront un sérieux coup.

Santé

Le moment sera bien choisi pour arrêter une stratégie anti-âge. Afin de retarder les effets du vieillissement, prenez la résolution de mener une bonne hygiène de vie. Faites aussi une bonne cure de sélénium.

Travail

Journée sans histoire côté travail. Veillez simplement à ne pas donner prise à l’agressivité à certains de vos collègues. Attention, aussi, à ne pas croire tout ce que l’on vous racontera sans le vérifier : il n’y a rien de plus pernicieux que les rumeurs sans fondement.

Citation

Aime ton voisin, mais ne supprime pas ta clôture (proverbe anglais).

Famille/foyer

Avec l’influence de Mercure dans le secteur de votre thème lié à la famille, ce domaine sera dans l’ensemble protégé. Cette planète apportera en effet une promesse de vitalité, de dialogue et de tendresse dans vos relations avec vos parents, frères et soeurs ou enfants.

Vie sociale

Grâce à cet aspect de Saturne, vous pourrez avec succès effectuer des démarches délicates, présenter des requêtes, solliciter des appuis. Si vous poursuivez des études, vous obtiendrez de bons résultats.

Nombre chance

513

Clin d’oeil

Effectuez quelques embellissements dans votre maison ou appartement.

SCORPION

Amour

Sur le plan amoureux, les choses n’iront pas selon votre coeur, surtout s’il y a dans votre vie quelqu’un dont vous sentez se réveiller les désirs d’indépendance. Et puis cette configuration de la Lune expose toujours à des remises en question plus ou moins douloureuses. Essayez de vous consoler en vous adonnant à un hobby passionnant. Faites confiance à la planète Vénus bien aspectée : votre situation s’éclaircira et s’améliorera très vite.

Argent

Votre problème, cette fois, ce ne sera pas de gagner ou non de l’argent, mais plutôt de ne pas le dépenser. Car cette position de Jupiter est susceptible de vous faire oublier momentanément toute prudence. Méfiez-vous : vous serez d’humeur à vous offrir quelques babioles luxueuses en négligeant de faire vos comptes. Et, bien sûr, vous le regretteriez ensuite amèrement.

Santé

La planète Jupiter vous incitera à lutter contre l’usure physique, quel que soit votre âge mais plus particulièrement si vous avez dépassé la cinquantaine. Soyez actif : la sollicitation motrice, l’imprévu, l’aventure, les coups de coeur, la passion et même certaines petites folies représentent autant de remèdes efficaces contre les effets du vieillissement prématuré.

Travail

Vous bénéficierez de l’appui de Mercure. Cette planète, qui favorise l’expansion professionnelle et multiplie les opportunités, soutiendra vos initiatives et vos efforts dans le travail. Ce sera donc pour vous le moment de saisir au vol toutes les occasions et de les exploiter le mieux possible.

Citation

Le doge a ses chagrins, les gondoliers ont les leurs (Voltaire).

Famille/foyer

N’attachez pas d’importance aux caprices de votre conjoint ou de vos enfants afin de préserver la paix et la concorde familiales. Il serait imprudent de jeter de l’huile sur le feu, aujourd’hui plus que tout autre jour.

Vie sociale

La patience, la tolérance pour respecter les désirs d’autrui vous vaudront plus de respect et d’affection. Par le tact et la diplomatie vous pourrez mieux parvenir à mettre à exécution vos idées actuelles. Faites preuve de bon sens et soyez pratique.

Nombre chance

289

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas déborder par le flot de vos idées ; tenez votre imagination en laisse.

SAGITTAIRE

Amour

Ambiance calme et sereine chez la plupart des couples, qui devraient en profiter pour renforcer leur complicité ou se réconcilier durablement en cas de brouille. Si vous avez l’occasion de faire garder vos enfants pour vous éclipser quelques jours en amoureux, ce sera encore plus facile. Célibataire, cette ambiance astrale a de quoi vous aider à sortir de votre réserve et à renforcer votre potentiel de séduction : vous allez faire craquer tout le monde !

Argent

Belles perspectives dans le domaine immobilier. Vous bénéficierez des appuis solides des astres. Prenez quand même toutes les garanties nécessaires en étudiant soigneusement les papiers à signer ; ne soyez pas négligent.

Santé

De la modération en toutes choses ! Entre une vie privée très remplie et un rythme de travail assez soutenu, votre énergie risque, par moments, de tourner à l’hyperactivité. Le premier à en faire les frais ? Votre système circulatoire, qui peut réagir en vous soumettant à de l’hypertension. Apprenez à vous ménager.

Travail

Le secteur du travail sera calme pour la plupart des natifs du signe, qui verront leurs entreprises aboutir sans difficulté. Méfiez-vous si un conflit éclate sur votre lieu de travail : vous risquez de vous en mêler alors que personne ne vous demande rien, et de vous attirer des complications !

Citation

L’amour est un trésor de souvenirs (Honoré de Balzac).

Famille/foyer

Votre vie familiale devrait se dérouler dans une ambiance sereine et sans souci. Vos relations avec vos parents et vos enfants ne poseront sans doute pas de problème particulier. Mais avec Saturne en cet aspect, quelques-uns d’entre vous pourront être amenés à s’occuper d’un problème concernant l’un de leurs frères ou soeurs, qui aura momentanément besoin de conseil et de soutien.

Vie sociale

On vous réclamera peut-être des explications que vous jugerez ne pas devoir donner. Vous auriez tort, non pas de refuser d’obtempérer, mais d’afficher une attitude cavalière : elle risque de vous attirer des désagréments.

Nombre chance

680

Clin d’oeil

Réfléchissez bien avant de vous engagez dans la voie qui vous tente en ce moment.

Capricorne

Amour

Sous l’aile protectrice de Jupiter, l’entente sera bonne avec le conjoint ou partenaire, qui saura admirablement se montrer tolérant et qui fera passer ses souhaits après les vôtres. Faites tout de même quelques efforts vis-à-vis de l’autre, et ayez ces petites attentions qui font tant plaisir. Rappelez-vous toujours que l’amour et l’affection ne sont pas des voies à sens unique. Célibataires, vous ferez des ravages, surtout dans votre milieu professionnel. D’ailleurs, vous vous concocterez une occasion où travail et plaisir feront bon ménage !

Argent

Avec le Soleil illuminant votre secteur argent, vous aurez sans doute l’opportunité d’améliorer vos revenus. N’hésitez pas à demander une prime quelconque si vous estimez la mériter. Si vous avez du mal à équilibrer votre budget, demandez de l’aide à vos proches ; ils seront ravis de vous donner un coup de main. Autre solution : allez voir votre banquier ; il sera de bon conseil et vous aidera à mieux gérer votre budget.

Santé

Grâce à Uranus, vous pourrez cette fois faire le plein de tonus et de dynamisme. En prime, vous afficherez un moral d’acier, un élément capital pour vous aider à vous maintenir en bonne forme, ou à vous rétablir plus rapidement en cas de souci de santé. De plus, les troubles digestifs auxquels vous êtes souvent exposé seront en régression.

Travail

Côté travail, ce ne sera pas le moment de vous laisser aller ni de renoncer : justement, aujourd’hui, vous pourrez obtenir des résultats intéressants. Votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfactions.

Citation

Toute blessure cicatrise, sauf celle du déshonneur (proverbe arabe).

Famille/foyer

Si vous êtes divorcé et avez la garde de vos enfants, ne refusez pas qu’ils continuent de voir vos beaux-parents. Autrement, tout le monde pâtit alors de la séparation, et les petits perdent une possibilité de renforcer leurs racines, dans une situation où, justement, ils en auraient particulièrement besoin. Efforcez-vous de faire taire vos rancoeurs éventuelles, et laissez vos enfants profiter sereinement de leurs aïeux.

Vie sociale

Le courant passera difficilement avec vos semblables. Un retard risque de s’ensuivre dans vos projets, mais cela ne devrait pas tirer à conséquence. Essayez de détendre l’atmosphère en prenant un peu de recul.

Nombre chance

698

Clin d’oeil

Pas de zèle intempestif : vous risqueriez de vous faire du tort.

Verseau

Amour

Natifs vivant en couple, avec Vénus sous votre manche, votre charme sera en hausse et vous n’aurez aucun mal à séduire qui vous voudrez. De plus, votre sensualité, elle aussi plus intense que d’habitude, vous donnera envie de profiter des plaisirs de l’amour. C’est sans doute votre conjoint ou partenaire qui bénéficiera de cette embellie. Célibataire, Vénus, la déesse de l’amour, travaillera pour votre signe. Son soutien vous promet des amours heureuses et épanouissantes. Une amitié pourrait se transformer en un sentiment plus tendre.

Argent

Quelques problèmes financiers risquent de vous empoisonner l’existence. Pourtant, incapable de vous empêcher de vivre au-dessus de vos moyens, vous ne pourrez vous en prendre qu’à vous-même. Quoi qu’il arrive, il faudra bien que vous finissiez par payer vos dettes.

Santé

Le Soleil, Neptune et Vénus influençant vos secteurs santé, ce n’est pas bien méchant ! Car ces planètes sont plutôt bénéfiques, et parfois même un peu trop, ce qui peut vous exposer à une crise de boulimie. Pas la peine d’engloutir une quantité énorme de nourriture qui finirait par vous rendre malade ! Idem en ce qui concerne les autres abus, alcool ou cigarette par exemple, qui ne vous vaudraient rien.

Travail

Vous changerez votre fusil d’épaule. Résultat : vos relations avec votre équipe de travail s’amélioreront sensiblement. Une bonne émulation régnera, à la place d’une compétition aiguë et finalement néfaste.

Citation

On se repent souvent de parler, jamais de se taire (Simonide d’Amorgos).

Famille/foyer

En raison des mauvais influx de la planète Pluton, vous aurez du mal à concilier vie privée et vie professionnelle. Entouré par vos proches, vous passerez tout de même de très bons moments.

Vie sociale

La planète Uranus vous conseillera d’entretenir avec soin vos liens amicaux ou sociaux. En effet, ce sont ces liens qui vous apporteront les joies et le réconfort que vous apprécierez tout particulièrement. De plus, la Lune bien aspectée favorisera vos démarches amicales ; profitez-en pour reprendre des contacts agréables.

Nombre chance

621

Clin d’oeil

Avant d’entreprendre des projets ambitieux, attaquez-vous aux problèmes pratiques.

Poissons

Amour

Comme aucune planète n’aura d’effet direct sur les secteurs d’amour conjugal de votre Ciel, on peut entrevoir que votre vie de couple ne connaîtra pas de grand changement. Le bonheur sera au rendez-vous, un bonheur simple mais authentique, à vivre au quotidien. Célibataire, pour le grand amour, celui « qui meut le soleil et les autres étoiles » (Dante), beaucoup d’appelés et peu d’élus cette fois-ci. Vous aurez l’occasion de multiplier les échanges. Les déplacements vous vaudront de surprenants coups de coeur.

Argent

Evitez aujourd’hui les transactions financières et les opérations immobilières. Si vous êtes absolument obligé de traiter une affaire importante, documentez-vous sérieusement et prenez le maximum de garanties.

Santé

Votre plus précieux atout pendant cette journée ? Un moral d’acier ! C’est à Mercure, bien sûr, que vous le devrez, et vous pourrez profiter au maximum de cette influence très positive. Même si vous avez quelques petits soucis de santé – qui n’en a pas ? -, vous n’y accorderez pas une importance excessive, et ils passeront bien vite. En revanche, vous aurez tout intérêt à surveiller de très près votre ligne, ou gare à la cellulite et aux kilos superflus !

Travail

Dans le travail, vous aurez à prouver votre efficacité. Si vous y arrivez, les retombées seront excellentes ensuite. N’ayez pas peur de prendre des initiatives, de mettre vos idées originales en pratique : Mercure soutiendra vos efforts et vous assurera du succès.

Citation

D’abord voir, après savoir (proverbe turc).

Famille/foyer

Certains problèmes familiaux sous-jacents risquent d’éclater au grand jour. Ne regrettez pas trop cette situation. Au moins, les choses seront claires, et il sera alors possible de trouver une bonne solution grâce au soutien de Mercure en belle configuration.

Vie sociale

Conseil de Saturne : ne faites jamais jouer votre amitié d’une façon ou d’une autre dans tout ce qui touche aux questions d’argent, car cela finit presque infailliblement par des brouilles. Ne comptez donc pas sur vos amis pour vous sortir d’une contrainte pécuniaire, même s’ils vous proposent leur aide ; au cas où votre situation s’avère vraiment critique, adressez-vous franchement à un organisme de prêts.

Nombre chance

940

Clin d’oeil

Ne vous créez pas d’inutiles tourments en soupçonnant un sens caché dans les moindres propos qu’on vous tiendra.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com