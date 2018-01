Éphéméride du jour …..,

29 janvier 1954 Naissance à Kosciusko, (Mississippi), d’Oprah Winfrey, personnalité américaine des médias, actrice nommée aux Academy Awards, productrice, critique littéraire et éditrice de magazines.

Elle est surtout connue pour son talk show The Oprah Winfrey Show produit par sa propre société Harpo Productions basée à Chicago. Son talk show a gagné plusieurs prix, et est devenu le programme le plus vu dans l’histoire de la télévision jusqu’à son dernier épisode le 25 mai 2011. Oprah est également actrice, elle a été nommée aux Oscars. Elle a été classée la personnalité afro-américaine la plus riche du xxe siècle, l’Afro-américaine la plus philanthrope de tous les temps, et est la milliardaire noire la plus riche dans le monde. Selon le magazine Forbes, elle est la deuxième fortune de l’industrie du divertissement.

Elle est généralement considérée comme ayant popularisé et révolutionné le genre du talk show people lancé par Phil Donahue. Au milieu des années 1990, elle a réinventé son talk show pour se concentrer sur la littérature, le développement personnel, la spiritualité, et la méditation. Malgré les critiques sur la culture de la confession publique qu’elle a initiée et l’apologie des combines, elle est généralement admirée pour avoir surmonté l’adversité et être devenue une philanthrope.

En France, elle s’est surtout fait connaître par l’interview événement (suivie en direct dans le monde entier) qu’elle a réalisée avec Michael Jackson en janvier 1993, au domicile de ce dernier en Californie. Elle a aussi fait parler d’elle lors d’un scandale contre l’enseigne Hermès, la boutique parisienne lui ayant refusé l’accès, un quart d’heure avant la fermeture.

En 2006, elle est devenue un soutien de la première heure de Barack Obama. Une analyse a estimé qu’elle a permis l’obtention de plus d’un million de voix dans la course primaire des démocrates de 2008, un succès pour lequel le gouverneur de l’Illinois a envisagé de lui offrir un siège au Sénat des États-Unis. Elle aurait gagné 315 millions de dollars sur la période 2009-2010. Elle est également perçue comme une potentielle candidate à l’élection présidentielle américaine de 2020 pour affronter Donald Trump.

Aujourd’hui, 29 janvier 2018

29ème jour de l’année, 5ème semaine de l’année

336jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour de la cognée dans le calendrier républicain français.

COGNEE : Hache à long manche qui sert à couper du gros bois.

JOURNEE NATIONALE

Gibraltar : Journée de la Constitution, commémore la constitution mise en place en janvier 2007.

UN FAIT A RETENIR

29 janvier 1635 Naissance de l’Académie française

Le cardinal de Richelieu, pour avoir une plus grande main mise sur les gens les plus importants à l’époque, a fondé » les amis des lettres françaises » et en tire un nouveau prestige. Ce jour, il érige le petit groupe en une académie dont il devient le protecteur. C’est l’Académie française. Le nombre d’académiciens est fixé à 40. Parmi les plus influents du jour, il y a Vaugelas, Séguier, Voiture… De nos jours l’Académie française existe toujours, il y a toujours 40 membres et lorsqu’un membre décède ou se retire, les autres membres élisent un remplaçant. Le rôle de l’Académie française est de veiller sur la langue française. Elle agit pour en maintenir les qualités et en suivre les évolutions nécessaires. Elle en définit le bon usage.

Elle le fait en élaborant son dictionnaire qui fixe l’usage de la langue, mais aussi par ses recommandations et par sa participation aux différentes commissions de terminologie.

HAITI

29 Janvier

Vote décisif d’Haïti entraînant l’expulsion de Cuba de l’OEA,

Durant une réunion spéciale de l’organisation hémisphérique à Punta del Este (Uruguay), on décida d’en exclure Cuba qui venait d’embrasser le communisme. Le ministre Haïtien René Charlmers, qui dirigeait la délégation du pays, reçut, du président François Duvalier, l’ordre de voter en faveur de l’exclusion. D’aucun pensait que Duvalier échangea le vote d’Haïti contre une aide économique qui ne matérialisa jamais. Mais Duvalier s’expliqua: « Ce vote donné à Punta del Este représentait évidemment une contribution de poids à la réalisation des objectifs du gouvernement américain et revêtait pour nous un caractère essentiellement politique. »

La Pensée du Jour

« Ne juge pas chaque jour à la récolte que tu fais, mais aux graines que tu sèmes. »

R L Stevenson

PRENOM DU JOUR

Saint Gildas mais aussi Gilda, Gildasine, Gildo…

Mort en 570, originaire d’Écosse, il exerça son zèle en Irlande, en Angleterre et en Bretagne, où on voit encore les ruines d’un monastère qu’il fonda dans la presqu’île de Rhuis (Morbihan). Les Gildas sont intuitifs et fidèles. Leur couleur : le noir. Leur chiffre : le 9.

Aujourd’hui

Lundi 29 Janvier 2018 Lune Gibbeuse ascendante

Mercredi 31 Janvier 2018 Pleine Lune

L’Ere du Verseau, comprise entre le 20 janvier et le 19 février

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Beethovas Obas «Kèm poze»

Pour découvrir la musique de Beethovas Obas «Kèm poze»

cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

Retour sur une 12eme édition du Papjazz vraiment extra.

Des musiciens plus époustouflants les uns que les autres.

Un public assez connaisseur.

Pari gagné pour cette année malgré dame pluie qui a fait les siennes le jeudi 25 empêchant le bassiste Guissepe Millaci et Strings de faire bouger l’Université Quisqueya.

Bravo aux initiateurs et Cap pour la 13eme édition……

Cours privés Edmé/ à partir de 9h / à partir de 9h

Vente-signature du premier roman de Sybille Claude, Le chant des blessures, dans les jardins des Cours privés Edmé.

Adresse : 95, Jacquet Toto.

Prix du livre : 500 Gdes.

Centre d’art / Du 6 février au 9 juin 2018

Formation

Avec Mafalda Mondestin – artiste, plasticienne

Cours de peinture pour les niveaux débutants et intermédiaire. Ils se concentreront sur le développement de certaines notions (théorie de couleur, composition) et développeront leur sens de critique et d’analyse, tout en réalisant des peintures à plus grande échelle.

Horaire : Mardis 16h à 18h.

Centre d’art

Atelier de dessin par JHON CHARLES – artiste, fondeur, enseignant

Ce cours est spécialement destiné à un public désireux de s’initier ou de se perfectionner dans la pratique du dessin. Mercredis : 16h-18h

Centre culturel Charles Moravia | Levée de fonds

Anmwalaye production et le Belvédère organisent le vendredi 2 février 2018 à 20h à Le Belvédère (Jacmel) une soirée de levée de fonds pour l’aménagenament du Centre culturel Charles Moravia (CCCM). Artistes invités : Jean Kean Roosevelt, Kébert Bastien, BIC, Vanessa Jeudy et Herby François. Entrée : GDES 250.

L’actualité du monde, dans le passé

29 janvier 1595 Première présentation de « Roméo et Juliette »

Roméo et Juliette est une tragédie de William Shakespeare qui prend sa source dans un conte écrit par Masuccio Salernitano (Masuccio de Salerne)

C’est l’histoire de Roméo Montaigu (Roméo Montecchi) et de Juliette Capulet (Giulietta Capuleti), deux enfants issus de familles ennemies de Vérone en Italie du Nord, qui tombent amoureux l’un de l’autre et meurent ensemble.

29 janvier 1837 Décès d’Alexandre Pouchkine

Alexandre Pouchkine, né le 7 juin 1799, poète russe tué lors d’un duel.

Ce poète, dramaturge, romancier et même philosophe à ses heures, est une référence en littérature russe. Ce fut certainement l’un des plus grands auteurs de son pays, qu’il conta historiquement dans ses chefs-d’œuvre.

Au matin du 27 janvier 1837 , il provoqua Georges d’Anthès,

jeune français qui aurait courtisé son épouse, Natalie Gontcharova, en duel.

Pouchkine manqua son adversaire qui lui ne le rata pas. Il fut blessé et mourut le 29 janvier.

Trois œuvres :

» La dame de Pique » : roman » Boris Godounov » : roman » Poésies » : recueil de ses poèmes

29 janvier 1843 Naissance de William McKinley, Homme politique américain né à Niles en Ohio

25e président des États-Unis (1897-1901)

Victime d’un attentat à Détroit, le 6 septembre 1901, il succomba à ses blessures huit jours plus tard.

Il fut remplacé par Theodore Roosevelt. Il est le décédé le 14 septembre 1901. Il fut élu président des États-Unis en 1896. Au cours de sa présidence, il a annexé Porto Rico, Guam et les Philippines, en plus de rattacher Hawaii aux États-Unis. Un mont de 6 200 mètres a été nommé en son honneur en Alaska, point culminant des Rocheuses et de l’Amérique du Nord.

29 janvier 1886 Karl Benz fait une demande de brevet

L’inventeur allemand Karl Benz dépose une demande de brevet pour un véhicule mû à l’essence, avec une vitesse de pointe de 15 kilomètres à l’heure. L’inventeur baptisera son véhicule du nom de Mercedes.

29 janvier 1900 Création de la Ligue américaine de baseball.

Quatre clubs de la ligne nationale furent exclus de la ligue et décidèrent de former une autre ligne. Avec quatre autres villes, il fondèrent la Ligue américaine de baseball.Baltimore: Orioles, Boston: Americans, Chicago: White Stockings, Cleveland: Blues, Detroit: Tigers, Milwaukee: Brewers, Philadelphia: Athletics, Washington: Senators furent les clubs fondateurs.

29 janvier 1905 Création du prix Femina

Le prix Femina est un prix littéraire français, créé en 1905 par 22 collaboratrices du magazine La Vie heureuse (aujourd’hui : Femina). Le prix est attribué chaque année par un jury exclusivement féminin le premier mercredi de novembre à l’hôtel de Crillon, Paris.

Gabrielle Roy reçut le prix Fémina en 1947 pour Bonheur d’occasion

1907 Dépôt du brevet de la lampe triode

L’ingénieur américain Lee de Forest dépose un second brevet pour ce qu’il nomme l’ « Audion ». Il s’agit d’un tube à vide diode dans lequel il a inséré une troisième électrode. Appelée « lampe triode », son invention constitue un élément essentiel de la radiodiffusion.

Lee De Forest (né le 26 août 1873, mort le 30 juin 1961) fut un inventeur avec plus de 300 brevets à son nom. De Forest inventa, entre autres, la première triode nommée l’audion, un tube à vide permettant l’amplification d’un signal électrique. De Forest est l’un des pères de l’« ère électronique » de par le rôle important de ses inventions pour la diffusion de l’électronique.

29 janvier 1924 Naissance de Lois Marshall

Une des grandes sopranos canadiennes des années 1950 et 1960, elle commença à étudier le chant à 12 ans avec Weldon Kilburn, qu’elle devait épouser en 1968 et qui allait demeurer son répétiteur et accompagnateur attitré jusqu’en 1971.

29 janvier 1927 Lewis Frederick Urry

Lewis Frederick Urry, canadien d’origine, est l’inventeur des piles alkalines et lithium alors qu’il travaillait pour la compagnie Eveready.

Il détient une cinquantaine d’inventions toutes reliées aux piles.

Il est décédé le 19 octobre 2004.

29 janvier 1945 Naissance de Tom Selleck

Tom Selleck, né Thomas William Selleck le 29 janvier 1945 à Détroit dans le Michigan aux États-Unis, est un acteur, producteur et scénariste américain. Il est surtout connu pour son rôle dans la série télévisée Magnum

29 janvier 1950 Naissance de Jody Scheckter

Jody Scheckter est un ancien pilote automobile sud-africain né le 29 janvier 1950 à East London (Afrique du Sud). Il a notamment disputé 112 Grands Prix de Formule 1 entre 1972 et 1980, décrochant un total de 255 points, signant 10 victoires, 33 podiums, cinq meilleurs tours en course et trois pole positions. Jody Scheckter a été sacré champion du monde de Formule 1 en 1979.

29 janvier 1959 Sortie de la « Belle au bois dormant » de Walt Disney

La Belle au bois dormant est le 20e long-métrage d’animation et le 16e « Grand Classique » des studios Disney. Sorti en 1959, il est adapté du conte-homonyme de Charles Perrault, révisé par les Frères Grimm (Dornröschen). Lorsque la princesse Aurore et le prince Philippe naissent, leurs rois de pères se réjouissent en imaginant leur futur mariage. Mais la sorcière maléfique rôde et jette un sort à la princesse, que trois braves fées un peu étourdies vont tenter d’éloigner.

29 janvier 1990 Ray Hnatyshyn, assermenté comme Gouverneur général du Canada

Hnatyshyn a apporté une touche de chaleur et d’affabilité à la fonction de vice-roi. Il a rouvert les terrains de Rideau Hall et invité la population à s’y rendre pour assister à des concerts en plein air, pique-niquer et patiner. Il a soutenu les arts et l’éducation en créant les Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène, ainsi que plusieurs autres prix et bourses d’études, dont une coupe à son nom présentée annuellement aux gagnants du Festival international canadien de courses de bateaux-dragons.

29 janvier 1994 Ulrike Maier se brise les vertèbres cervicales

La skieuse autrichienne Ulrike Maier se brise les vertèbres cervicales lors d’une chute spectaculaire dans la descente de la Coupe du monde de Garmisch-Partenkirchen. La double championne de super-G, âgée de 26 ans, succombera quelques heures plus tard à l’hôpital.

29 janvier 2003 La jeune femme la plus riche du monde: Athina Onassis

Athina Onassis a eu 18 ans mercredi et est devenue la jeune femme la plus riche de la planète. Elle est la petite-fille de l’armateur grec Aristote Onassis, qui avait épousé Jackie Kennedy, la veuve de l’ancien président américain. Maintenant qu’elle est majeure, Athina hérite d’une fortune évaluée entre 700 millions et un milliard de dollars et prend le contrôle de la moitié de l’empire familial. Sans compter l’or, les tableaux de grands maîtres et les propriétés un peu partout dans le monde.

29 janvier 2006 Une deuxième place pour Geneviève Simard

La Québécoise Geneviève Simard a récolté la médaille d’argent au slalom géant de Cortina d’Ampezzo, en Italie. ¸

Simard a pris le 2e rang de l’épreuve, à seulement 31 centièmes de seconde de l’Autrichienne Nicole Hosp.

L’Autrichienne Elizabeth Goergl a fini en 3e position devant la Canadienne Allison Forsythe

29 janvier 2007 Le chandail de Ken Dryden est retiré

Le numéro 29 de Ken Dryden a été retiré, lundi soir, au Centre Bell, avant le match entre le Canadien et les Sénateurs d’Ottawa.

L’ancien gardien de but et les membres de sa famille ont pu voir les beaux moments qu’ils ont passés à Montréal au cours des années 1970.

C’est l’ancien gardien vedette de l’URSS, Vladislav Tretiak, son grand rival de la Série du siècle en 1972, qui agissait à titre de présentateur de la cérémonie.

Ken Dryden n’a disputé que sept saisons complètes dans la LNH.

C’est en 1979 que Ken Dryden a décidé de raccrocher ses jambières après une 6e conquête de la coupe Stanley.

Il était alors âgé que de 31 ans.

29 janvier 2007 Code de vie à Hérouxville

Le débat sur les accommodements raisonnables atteint un nouveau sommet au Québec; à l’origine de cette tempête, un document rassemblant des normes rédigées et adoptées par les conseillers municipaux d’Hérouxville à l’intention des immigrants qui auraient le dessein de venir s’établir dans leur petit village de la Mauricie.

À Hérouxville, les hommes assistent aux cours prénataux, les enfants entonnent des chants de Noël, les citoyens se promènent à visage découvert et les responsables de soins n’ont pas à demander de permission pour procéder à une transfusion sanguine; telles sont quelques-unes des « normes de vie » adoptées et publiées par la Municipalité à l’attention des nouveaux arrivants.

29 janvier 2008 L’astéroïde 2007 TU24 frôle la Terre

Selon la Nasa, l’astéroïde 2007 TU24 a frôlé la Terre, le 29 janvier à 5h33 GMT, passant à moins de 550 000 kilomètres de notre planète, la distance équivalente à environ une fois et demie celle de la lune. Il n’y avait aucun risque de collision.

Cet astéroïde, mesurant entre 150 et 610 mètres, a été découvert le 11 octobre 2007 par les scientifiques de l’agence spatiale américaine qui surveillent et répertorient ces objets.

29 janvier 2008 Abou Laith al-Libi, tué par un missile américain

Un commandant d’Al-Qaida en Afghanistan, Abou Laith al-Libi, un des tout premiers lieutenants d’Oussama ben Laden, est tué par un missile américain dans les zones tribales du nord-ouest du Pakistan; Al-Libi dirigeait un camp d’entraînement d’Al-Qaida. Washington estime qu’il était derrière l’attentat de février 2007 contre la base américaine de Bagram lors d’une visite du vice-président américain, Dick Cheney, l’attaque avait fait 23 morts.

29 janvier 2009 Décès de François Villiers

François Villiers de son vrai nom Francois Salomons, né le 2 mars 1920 à Paris (France), décédé à l’âge de 88 ans, le 29 janvier 2009 à Boulogne-Billancourt, était un réalisateur et scénariste français.

Il a signé une douzaine de films remarquables: Hans le marin, L’Eau vive , La Verte Moisson, Pierrot la tendresse, Jusqu’au bout du monde, Le Puits aux trois vérités , Constance aux enfers, Manika…

Au milieu des années 1960, François Villiers se tourna vers la télévision, mettant en images des séries aussi prestigieuses que Les Chevaliers du ciel, Jean-Christophe, Les Chevaux du soleil ou Quelques hommes de bonns volonté (1983) Manika

29 janvier 2009 Le cancer ronge la municipalité de Shannon

«Ici, à votre gauche, le monsieur est mort d’un cancer, sa dame aussi. Ici, à votre droite, une demoiselle Vachon a eu un cancer du côlon, possiblement un cancer du cerveau en même temps. Le père est mort d’un cancer de la prostate, jeune, et un de ses fils a eu un cancer du rein…» Déclaration du Dr Claude Juneau.

Marie-Paule Spieser, le Dr Claude Juneau, Chantal Mallette et Jean Bernier regardaient attentivement le reportage diffusé à l’émission Enquête, à Radio-Canada, hier soir.

L’émission Enquête dévoile la contamination de leur eau au TCE;rappelons que du trichloroéthylène (TCE) a été utilisé durant des décennies par la Défense nationale et ses sous-traitants à Valcartier.

Le produit était ensuite dispersé dans l’environnement, le TCE a finalement contaminé la nappe phréatique où s’abreuvait la région; l’exposition à ce dégraissant industriel est réputée causer le cancer chez les animaux et, fort probablement, chez l’humain.

29 janvier 2010 Pierre-Hugues Boisvenu nommé sanateur

Pierre-Hugues Boisvenu, le fondateur et président de l’Association des proches de personnes assassinées ou disparues, est l’un des cinq nouveaux sénateurs nommés par le premier ministre Stephen Harper. La Chambre haute comptera maintenant 51 conservateurs et 49 libéraux. Monsieur Boisvenu fait savoir qu’il versera son salaire de sénateur à son association.

29 janvier 2010 Ottawa «heureux» de ne pas être obligé de rapatrier Omar Khadr

Dans un jugement unanime, la Cour suprême statue que le gouvernement canadien a violé les droits d’Omar Khadr, mais qu’il n’est pas tenu de demander aux États-Unis son rapatriement, tel que l’avaient ordonné les tribunaux d’instance inférieure. Arrêté à l’âge de 15 ans en 2002 en Afghanistan puis accusé d’avoir tué un soldat américain à l’aide d’une grenade, Khadr est le seul ressortissant occidental encore détenu à Guantanamo. Le plus haut tribunal du pays conclut que le gouvernement fédéral doit faire en sorte de réparer les torts causés au jeune prisonnier, tout en lui laissant le choix des moyens.

29 janvier 2010 56e édition

En plus de ses deux traditionnels défilés de nuit, le Carnaval offre cette année un défilé de jour pour les plus jeunes.

Plus grande fête hivernale au monde, le Carnaval de Québec vous fera danser cette année! Entre son spectacle de lancement électronique et son rassemblement de style flash mob, vous aurez de quoi chasser toutes les fourmis que vous avez dans les jambes dès la fin de semaine prochaine.

Pour son spectacle d’ouverture à 20h, le Carnaval a déplacé ses pénates de la place D’Youville aux plaines d’Abraham. À la place Hydro-Québec, la 56e présentation du Carnaval pourra recevoir jusqu’à 5000 personnes. Sous le ciel étoilé, vous danserez aux sons électrisants de DJ Champion et ses G-Strings.

29 janvier 2012 Les Shafia coupables de meurtres prémédités

Coupable de meurtres prémédités. Comme un couperet, ce verdict s’est abattu à trois reprises, dimanche après-midi à Kingston, scellant le sort de Mohammad Shafia, 59 ans, de son épouse, Tooba Yahya, 42 ans, et de leur fils Hamed, 21 ans.

Les verdicts sont tombés vers 14h03, après trois mois de procès, et une quinzaine d’heures de délibérations du jury. Dans la salle d’audience bondée, la tension a baissé d’un petit cran. Impassible pendant tout le procès, Hamed s’est effondré dans le box des accusés. Son père s’est mis à lui flatter le dos pour le réconforter. Lui a-t-il murmuré les mêmes paroles que celles qu’il lui avait tenues le 21 juillet 2009, veille de leur arrestation, alors que la police resserrait son étau? «Même si on me hisse sur la potence, rien n’est plus cher que mon honneur. Rien n’est plus grand que notre honneur. Fais un homme de toi, ne sois pas une femme. Ta mère est un homme.» Les trois accusés écopent automatiquement la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

29 janvier 2012 Olivier Rochon triomphe à Calgary

Le Québécois Olivier Rochon s’est imposé dimanche à Calgary en Coupe du monde de ski acrobatique. Le sauteur a poursuivi son remarquable retour à la compétition en enlevant une première médaille d’or en carrière. Le skieur de 22 ans, troisième des préliminaires, a réussi son meilleur saut en finale (125.97 points) pour devancer les Chinois Qi Guangpu et Liu Zhongqing. «Les conditions étaient très difficiles avec le vent et la neige qui fondait; la super finale avait été annulée et nous n’avions que deux sauts pour faire la différence, a expliqué rochon en entrevue. En finale, j’allais trop vite, mais j’ai réussi à contrôler ma rotation. Quand j’ai atterri solidement, j’ai tout de suite su que c’était un bon saut.»

La victoire permet à Rochon d’augmenter à 79 points son avance en tête de la Coupe du monde de saut. «Je ne veux pas laisser cette première victoire me monter à la tête, a-t-il assuré. D’ailleurs, je ne réalise pas encore vraiment dans ma tête que je suis au niveau des meilleurs…»

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

