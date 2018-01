U-20 Elles l’ont fait, Haïti en Coupe du monde de football

Elles l’ont fait! Nérilia Mondésir est parvenue au but. Pour la première fois de l’histoire Haïti disputera une phase finale de Coupe du Monde et représentera la Caraïbes pour la première fois parmi la crème du football féminin mondial. Le petit poucet a vaincu les grands.

Après le 0-4 que nous avait infligé le Canada mardi lors de la dernière rencontre de la phase de poule, ce sont les représentantes de l’Amérique du Nord qui avaient les faveurs des pronostics. Pire, le fait qu’Haïti ait perdu son stoppeur Emmeline Charles expulsée face aux Etats Unis fait que même les plus optimistes nourrissaient quelques doutes. Equipe réserve oui mais comment inverser 0-4 en victoire? Incroyable pensait-on et les plus défaitistes regrettaient le fait qu’Haïti ait manqué sa chance vendredi après avoir obtenu le nul (1-1) face aux puissantes Joueuses des Etats-Unis puis perdu aux tirs aux buts (3-0). Aussi quand Marc Collat aligne la même équipe qui a affronté les USA avec seulement deux petits changements : (Danielle Dani Etienne remplace Emmeline Charles avec un changement de position entre elle et Tabita Joseph qu’il associe avec Naphtalie en défense. Bethina Petit-Frère remplace Nelourde Nicolas sur le côté droit de l’attaque) beaucoup ont regardé le match sans grand espoir de qualification.

Et Sherly marque

En mal de réussite depuis le début du tournoi, la nouvelle attaquante d'Issy les Moulineaux symbolisait la maladresse de l'équipe. Contre Trinidad d'abord puis contre le Costa Rica et même contre