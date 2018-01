Haïti – Social : La Fondation Digicel inaugure sa 174ème école

Source HL/ HaïtiLibre

La Fondation Digicel a inauguré cette semaine l’École Nationale PJ Mara de Jolivert situé dans la commune de Bassin Bleu dans le département du Nord-Ouest en présence de Denis O’Brien, le Fondateur de la Fondation ainsi que de nombreuses autorités locales dont le Directeur Départementale de l’Éducation Nationale, Yves Félizaire. Cette école est un projet spécial dédié à la mémoire de Monsieur Patrick James Mara, un membre du Conseil du Groupe Digicel, décédé en 2016.

Fondée en juillet 2011, cette école qui fonctionnait dans un abri de fortune, loge désormais dans de nouveaux locaux construits selon les normes parasismiques et para-cycloniques. Elle est dotée de 11 salles de classes pouvant accueillir plus de 400 élèves, d’un bloc administratif, d’un laboratoire informatique, d’une bibliothèque, d’un terrain de jeux, d’une cuisine, d’un dépôt ainsi que des installations sanitaires. Cette institution est la 174ème école construite par la Fondation depuis son lancement et vient desservir la communauté de Jolivert. Grace à ce dernier établissement, le nombre d’enfants fréquentant une école construite par la Fondation totalise maintenant plus de 60,000.

Croyant fermement que l’agriculture constitue…………………….……lire la suite sur haitilibre.com