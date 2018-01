Haïti – Carnaval National 2018 : Activités pré-carnavalesques, liste des DJ’s (Dimanche 28)

Vendredi, la Mairie de Port-au-Prince a tenue une importante réunion avec les Disc Jokeys (DJ’s), autorisés à défiler durant la période pré-carnavalesque dans la commune.

Cette réunion, présidée par Mme Anne-René Louis, la Directrice Générale de la Mairie a été l’occasion de rappeler une fois de plus que les propos obscènes demeuraient strictement interdits sur tout le parcours sous peine d’amende allant jusqu’à l’exclusion totale des activités pré-carnavalesques pendant au moins 3 ans…

Les deux DJ’s qui avaient enfreint les règlements institués par la Mairie de Port-au-Prince, DJ Bullet de Chaloska et Bmix ont régularisé leur situation en payant leur amende et ont présenté leurs excuses envers les organisateurs, leurs fans et le public pour les propos vulgaires de dimanche dernier http://www.icihaiti.com/article-23366-icihaiti-carnaval-national-2018-bilan-du-2e-dimanche-pre-carnavalesque-a-pap.html

Mme Anne-René Louis a rappelé aux DJ’s participants que ces règles restent et demeurent les mêmes pour tous et rappelle également à ceux qui ont déjà transgressé les règles, qu’une prochaine amende les éliminera du défilé.

À L’issue de cette réunion l’Administration Communale de Port-au-Prince a décidé de :

Renforcer ses postes médicaux avancés (PMA) ;

Effectuer une meilleure inspection des camions devant circuler sur le parcours ;

Assurer une meilleure coordination entre la police, la logistique et les chauffeurs qui sont sur le parcours.

La mairie a confirmé que 11 DJ participeront aux activités pré-carnavalesques du dimanche 28 Janvier et souhaité à tous une bonne célébration pré-carnavalesque.

Liste des DJs :

Kay Dave DJ Magic Kenny

