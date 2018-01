L’inflation à 4,2% en République Dominicaine, quid d’Haïti ?

Source Riphard Serent, MPA Economiste riphardserent@gmail.com | Le Nouvelliste

Nous avons décidé de reprendre cet article paru dans l’édition du jeudi 25 janvier. dans lequel on a omis de mettre un graphique illustrant l’évolution comparée de l’inflation de janvier à décembre 2017 entre Haiti et la République Dominicaine.

Il est toujours de bon ton d’examiner ce qui se passe de l’autre côté de la frontière, notamment les développements récents dans l’économie dominicaine qui devraient nous motiver ici en Haïti à repenser nos stratégies de politiques publiques, en vue de réduire ce grand écart de développement entre les deux pays et freiner cette vague de migration de nos jeunes haïtiens.

En terre voisine, c’est la Banque centrale de la République Dominicaine (BCRD) qui publie les chiffres sur l’inflation entre le 8 et le 12 de chaque mois, contrairement en Haïti, où cette tâche est attribuée à l’Institut Haïtien de Statistiques et d’Informatique (IHSI) qui publie ses chiffres une semaine après la publication de la BCRD.

Lorsqu’on analyse les dernières données de la Banque centrale de la République Dominicaine (BCRD), on déduit que l’inflation annuelle en République Dominicaine n’a jamais atteint 5% au cours de l’année 2017, accusant ainsi une moyenne de 3.28% sur l’année contre 14.71% en Haïti. Ce résultat est imputable, entre autres, à une bonne capacité de production en République Dominicaine et une meilleure harmonisation entre la politique budgétaire et la politique monétaire.

Selon les économistes de la Banque centrale de la République Dominicaine (BCRD), l’inflation s’est chiffrée à 4.2% en décembre dernier en glissement annuel et à 0.97% en glissement mensuel, ce qui reste conforme à l’objectif de 4% (± 1%) établi dans le programme monétaire.

Une analyse du rapport de la BCRD montre que 72.5% de cette progression de l’indice des prix dans l’économie dominicaine est le résultat des variations annuelles observées dans les indices du groupe ‘’alimentation et boissons non alcoolisées’’ (5.52%), ‘’transport’’ (5.25%) et ‘’logement’’ (5.85%). D’un autre côté, environ 22% de l’inflation annuel enregistrée en décembre dernier est imputable à l’augmentation des prix de la gazoline, du diesel et du kérosène sur le marché dominicain. A rappeler que chez notre voisin, le gouvernement procède régulièrement à l’ajustement des prix des produits pétroliers, au regard de l’évolution des prix du baril de pétrole sur le marché international.

En Haïti, ramener l’inflation en dessous de 10%, soit une inflation à un chiffre, demeure un grand défi pour nos autorités. Il faut rappeler que la dernière fois qu’Haïti avait enregistré une inflation inférieure à 10% date de Juillet 2015. Donc, ca fait plus de 2 ans depuis que nous assistons à une inflation à deux chiffres qui hypothèque la stabilité………………………………....lire la suite sur lenouvelliste.com