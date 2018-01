Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Accès à l’eau potable, promesse du PM :

Vendredi au Kinam Hôtel, le Premier ministre Jack Guy Lafontant a participé au lancement de l’atelier de HANWASH (Haïti Eau Propre Nationale, Stratégie d’Assainissement et de Santé) dans son intervention il a déclaré « Les progrès de l’humanité sont intimement liés à la maitrise et à la disponibilité de l’eau. Trouver des solutions les plus appropriées à cette situation compliquée est la tâche que s’est donnée le Gouvernement […] À la fin du quinquennat du Président Jovenel Moise le pourcentage de la population ayant accès à l’eau potable se rapprochera significativement des standards internationaux… »

Rapport PetroCaribe :

« Je pense sincèrement que la Nation a le droit d’obtenir des comptes. Aussi vrai que les autorités haïtiennes s’obligent à rendre possible une réconciliation avec les gouvernés, le Sénat devra sanctionner le rapport PetroCaribe à la séance prévue au 31 janvier prochain, » a déclaré le Sénateur Joseph Lambert.

Carnaval national 2018 :

Jeudi le Ministère du Tourisme a été l’hôte de la réunion du Comité du Carnaval national 2018 avec les responsables des formations musicales devant participer aux défilés des trois jours gras les 11, 12 et 13 février prochain au Champ de Mars à Port-au-Prince.

Secondaire rénové, vers de nouvelles mesures :

Vendredi, une réunion s’est tenue entre…………………………..lire la suite sur haitilibre.com