Lutte contre la corruption. 50 millions de gourdes de chèques zombis récupérées par la direction générale de la PNH

Environ 16 000 policiers et plus de 3 000 personnels administratifs travaillent à la Police nationale d’Haïti. Tous les mois, plus de 19 000 chèques sont émis. De ce nombre, les autorités policières commencent maintenant à vérifier qui est réellement en poste ou qui ne l’est pas.

Pour connaître le nombre de policiers qui ont soit démissionné, abandonné leur poste ou sont décédés, le chef de la police a appelé les cadres intermédiaires de l’institution à bien jouer leur rôle. Lors du paiement des policiers au niveau du département des ressources humaines, a souligné Michel-Ange Gédéon, « nous communiquerons la liste des policiers pour chaque commissariat avec les chèques correspondants… »

« La semaine dernière, on a pu récupérer des chèques sur ces trois derniers mois pour un montant d’environ 50 millions de gourdes », a-t-il dit dans une interview accordée au Nouvelliste dans son quartier général à Pétion-Ville. Il va s’en dire que des responsables de commissariat sont impliqués dans la pratique de récupération des chèques zombis à leurs intérêts personnels.

« Depuis quelque temps, au niveau de la police nationale nous avons pris des dispositions pour exercer un meilleur contrôle sur l’effectif de l’institution. Le constat est qu’il y a plusieurs policiers qui ont quitté le pays, mais on continue à émettre des chèques en leur nom », a affirmé le chef de la police.

À ce niveau, a-t-il dit, il y a plusieurs possibilités. Certaines fois, le policier absentéiste est au courant de l’émission de son chèque et il en bénéficie avec la complicité d’un responsable de commissariat. Le policier absentéiste peut aussi ne pas être au courant de l’émission de son chèque. À ce moment-là, ce chèque est récupéré soit par un responsable de commissariat ou directement empoché au niveau de la comptabilité de l’institution policière.

Michel-Ange Gédéon a précisé que, dans certains endroits, la direction générale de la PNH procède elle-même à la distribution des chèques. Rien qu’à l’annonce que la distribution des chèques sera désormais assurée par la direction générale de la PNH, des responsables de commissariat ont restitué plusieurs centaines de chèques, lesquels ne font pas partie des 50 millions de gourdes récupérées, a précisé le directeur général de la police nationale.

Des changements opérés dans les ressources humaines de l’institution policière ont aussi contribué…………………………….…lire la suite sur lenouvelliste.com