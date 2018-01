Les titres de l’actualité du jeudi 25 janvier 2018 sur RADIO VISION 2000

L’ancien candidat à la présidence et 1er conseillé du parti MAS, mouvement Action Socialiste, Eric Jean-Baptiste démissionne de cette structure politique pour des raisons de convenance personnelle.

Cependant, de sources bien informées, nous apprenons que cette décision est liée à une mésentente entre M. Jean-Baptiste et les responsables du parti au sujet de la subvention de l’Etat. Eric Jean-Baptiste s’opposait à la réception de cette subvention évaluée à environ 1.2 million gourdes pour les 3 premiers mois de l’exercice en cours.

Le dossier de subvention a déjà provoqué des démissions au sein de 2 autres formations politiques : le parti RESPE et la plateforme VERITE.

Les points de vue des citoyens de capitale interrogés par Vision 2000 divergent concernant l’octroi de subvention aux partis politiques. Certains parlent de corruption estimant que ces fonds devaient être utilisés pour améliorer les conditions de vie de la population. Cependant d’autres applaudissent cette décision soulignant qu’elle facilitera le renforcement des partis politiques.

Le Sénat a fait choix, lors d’une séance plénière, mercredi soir, de ses 6 représentants à la commission bicamérale de décharge. Il s’agit de : Dieudonne Luma Etienne, Kedler Augustin, Ronald Larêche, Evalière Beauplan, Rony Célestin et Francenet Dénius.

Le vice-président du grand corps, Pierre François Sildor informe que toutes les commissions permanentes, 13 au total, ont été constituées mardi dernier. Le Sénateur Jean Renel Sénatus garde la présidence de la commission Justice et Sécurité, son collègue Youri Latortue revient à la tête de commission Ethique et anticorruption alors que Jean Rigaud Bélizaire est le nouveau président de la commission économie et Finance.

Une rencontre a eu lieu, ce jeudi, entre la commission Education du Sénat et le Ministre de l’Education, Pierre Josué Agénor Cadet qui était accompagné notamment du coordonnateur du PSUGO, Nicolas Joseph. Les discussions ont porté sur les différents problèmes auxquels fait face le système éducatif haitien.

Le groupe Sweet Micky de Michel Martelly a été rayé de la liste des formations musicales habilitées à participer au défilé du carnaval de l’Indépendance les 2, 3 et 4 Février prochain aux Gonaïves. Une décision du comité organisateur qui fait donc droit à la demande du groupe « Les Indépendants » qui plaide en faveur de la moralisation du Carnaval.