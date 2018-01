Les titres de l’actualité du mercredi 24 janvier 2017 sur RADIO VISION 2000

Drame à Jacmel…. 4 personnes sont mortes et 2 autres grièvement blessées dans un grave accident de la circulation survenu mercredi après-midi à l’entrée de la ville. Un camion transportant des marchandises a chaviré, avons-nous appris.

Le président Jovenel Moise, à la tête d’une importante délégation, s’est envolé, ce mercredi, pour Rome où il sera reçu en audience par le pape François. Il aura également à s’entretenir avec le président et le 1er Ministre Italiens ainsi que les Directeurs Généraux du Programme Alimentaire Mondial et du Fonds Monétaire International. Jovenel Moise retournera au pays dimanche prochain.

Le Député Jerry Tardieu et le Sénateur Antonio Chéramy abandonnent le Navire VERITE… Une décision prise en raison d’un ensemble de désaccords avec les dirigeants de la plateforme, explique Jerry Tardieu qui cite notamment la décision de ces derniers d’accepter la subvention de l’Etat.

Le Japon a fait don, ce mercredi, de 5 mille 7 cent 72 tonnes métriques de riz soit 192 mille sacs au gouvernement haïtien via le BMPAD. Cette aide entre dans le cadre du projet d’assistance alimentaire visant à stabiliser le prix du riz sur le marché local.

Le CONHANE, le RNDDH, la CE-JILAP, le CARDH et la POHDH applaudissent des 2 mains la décision de la mairie de Port-au-Prince d’interdire l’emploie de propos malsains durant les festivités carnavalesques. Ces organisations se félicitent également de la démarche d’un ensemble de citoyens des Gonaïves et de Jacmel visant à empêcher les propos grivois lors des festivités.

Ces structures de la société civile demandent aux autorités particulièrement aux responsables du Ministère de la culture et de la communication d’exiger que les groupes musicaux et DJ fassent preuve de respect envers les citoyens soulignant la nécessité pour la jeunesse de pouvoir se divertir sainement.

Le Directeur Général de l’Agence Nationale des Aires Protégés, Jeantel Joseph annonce le déploiement, à partir de ce jeudi, d’agents de la brigade des aires protégées au morne-à-Cabri en vue de faire respecter la décision du Ministère de l’Environnement d’interdire l’exploitation des carrières de sable.