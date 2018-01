Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Manif anti-Trump, l’Ambassade américaine fermée :

Lundi, l’Ambassade des Etats-Unis en Haïti, a été contrainte de fermer ses portes alors que des manifestants se rassemblaient devant pour protester contre le Président Donald Trump. Plus d’un millier de personnes ont manifesté devant l’ambassade, mais des barrières de sécurité installées par la police les ont empêchées d’accéder aux installations. Des agents d’unités spéciales équipés de casques et de boucliers ont été la cible de jets de pierre et ont dû riposter avec des grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants.

Au Sénat, l’opposition muselée :

L’opposition minoritaire au Sénat, les Sénateurs Nenel Cassy, Evalière Beauplan, Ricard Pierre et Antonio Cheramy, dénoncent le contrôle du Parlement par le pouvoir en place. Ils déplorent les 6 postes du bureau contrôlés par le PHTK et alliés ainsi que la présidence de toutes les Commissions permanente, ce qui selon eux, met fin au débat contradictoire au Sénat. Ils annoncent qu’ils mèneront dorénavant la bataille dans les rues aux cotés de la population.

Livre Blanc de la Défense d’Haïti :

Hervé Denis, le Ministre de la Défense d’Haïti, sera reçu mercredi 24 janvier par le Conseil Permanent de l’Organisation des États Américains (OEA) pour présenter le Livre Blanc de la Défense d’Haïti

Lancement du processus d’élaboration du budget 2018-2019 :

Lundi Jude Alix Patrick Salomon le Ministre de l’Économie et des Finances à lancé le processus d’élaboration du budget 2018-2019 en présence d’Aviol Fleurant le Ministre de la Planification, du Secrétaire…………………..….lire la suite sur haitilibre.com